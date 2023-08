La société américaine de transport ferroviaire de passagers Amtrak et Texas Central Partners ont déclaré mercredi qu'ils recherchaient des subventions fédérales pour un projet de service ferroviaire à grande vitesse entre Dallas et Houston.

La ligne proposée, d'une longueur de 240 miles (380 km), permettrait de relier en moins de 90 minutes deux des cinq principales zones métropolitaines des États-Unis. Texas Central et Amtrak ont soumis des demandes à plusieurs programmes fédéraux pour l'étude et la conception du segment potentiel entre Dallas et Houston.

Le Congrès a approuvé un budget de 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire dans le cadre de la loi sur les infrastructures de 2021, dont 22 milliards pour Amtrak. La loi prévoit également 36 milliards de dollars pour des subventions concurrentielles.

Le train de passagers le plus rapide des États-Unis, l'Amtrak Acela, circule sur le corridor nord-est à une vitesse maximale de 240 km/h, mais l'infrastructure vieillissante ne permet pas d'atteindre cette vitesse maximale sur une grande partie du trajet. De nouveaux trains permettront à terme d'atteindre une vitesse de 160 miles par heure à certains endroits.

En juin, Amtrak a annoncé qu'elle avait demandé 8 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour moderniser les ponts, les tunnels et d'autres infrastructures vieillissantes qui l'aideront à augmenter la vitesse des trains.

L'U.S. High Speed Rail Coalition a salué l'annonce d'Amtrak Texas Central en déclarant que "l'avenir des transports aux États-Unis passe par le train à grande vitesse".

Les États-Unis sont à la traîne de l'Europe et de l'Asie en matière de services ferroviaires à grande vitesse, mais plusieurs autres sont prévus.

Brightline West cherche à obtenir un financement fédéral de 3,75 milliards de dollars pour un projet de train à grande vitesse de 12 milliards de dollars reliant Las Vegas au sud de la Californie sur une distance de 218 miles (350 km), qui devrait être achevé avant les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

La Californie prévoit de relier San Francisco au bassin de Los Angeles avec des trains roulant à plus de 322 km/h en moins de trois heures.

La Californie prévoit de commencer les opérations en 2030 et d'achever la majeure partie du projet d'ici 2033. Le coût a été initialement estimé à 80 milliards de dollars en 2020, mais en mars, l'autorité a déclaré que les coûts pourraient finalement atteindre 127,9 milliards de dollars. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Lincoln Feast)