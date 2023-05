La compagnie indienne Go First Airways a suspendu ses vols pour les 3 et 4 mai, car le transporteur économique à court d'argent n'a pas les fonds nécessaires pour payer les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC), a rapporté le Economic Times mardi.

Go First a récemment immobilisé plus de la moitié de sa flotte de 61 avions en raison de problèmes récurrents et de la non-fourniture de moteurs de Pratt & Whitney, qui équipent ses Airbus A320 neo, selon le rapport.

La compagnie aérienne fonctionne selon un modèle "cash-and-carry", ce qui signifie qu'elle doit payer les MOC quotidiennement pour chaque vol et qu'ils peuvent cesser leurs activités si les paiements ne sont pas effectués, a déclaré un responsable d'un MOC au journal.

Go First n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La compagnie aérienne cherche à lever des fonds et le conglomérat indien Wadia Group est en pourparlers pour vendre une participation majoritaire ou se retirer complètement de la compagnie.

GO First a également poursuivi Pratt & Whitney devant un tribunal fédéral américain afin d'obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale demandant au motoriste de fournir la compagnie aérienne, selon le rapport de l'ET.

Les vols cloués au sol ont fait chuter la part de marché de Go First à 6,9 % en mars, contre 8,4 % en janvier, selon les données de l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

Go First a également enregistré sa plus grosse perte annuelle au cours de l'exercice 2022.