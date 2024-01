Le fournisseur indien d'avions privés JetSetGo prévoit de proposer davantage de vols reliant des villes plus petites, car il cherche à tirer parti de la demande croissante de voyages émanant d'une classe de personnes fortunées qui se développe au-delà des centres urbains.

L'Inde est le marché de l'aviation qui connaît la plus forte croissance au monde et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi s'efforce de construire davantage d'aéroports, mais la demande de jets privés s'accroît à mesure que les personnes très fortunées dépensent plus d'argent.

Les responsables des aéroports indiens, par exemple, se sont démenés cette semaine pour trouver des places de stationnement pour les jets privés dans de nombreux aéroports situés à proximité de la ville d'Ayodhya, dans le nord du pays, où un grand temple hindou doit être inauguré.

JetSetGo a déclaré vendredi qu'elle s'était associée à des fabricants de jets plus petits - Horizon Aircraft, Electra.aero et Overair - pour acquérir 150 appareils dans le cadre d'une transaction évaluée à 780 millions de dollars, qui permettra de desservir les petites villes de l'Inde.

Les accords comprennent une option d'acquisition d'avions supplémentaires pour une flotte potentielle de 280 appareils, ce qui porte la valeur totale de l'opération à plus de 1,3 milliard de dollars.

"L'idée selon laquelle les personnes fortunées et les entrepreneurs prospères ne se trouvent que dans les villes était probablement valable il y a quelques années, mais elle est en train de changer", a déclaré Jonathan Summer, directeur de la stratégie chez JetSetGo.

"Il y a de bonnes opportunités dans les petits marchés régionaux. La plupart de nos vols se font dans les grandes villes (indiennes) et les villes secondaires, mais pas dans les zones régionales tertiaires.

JetSetGo prévoit que le premier lot de nouveaux avions sera livré d'ici 2027-2028.

En Inde, les jets privés ont toujours été utilisés par des chefs d'entreprise, des hommes politiques ou des cadres supérieurs, mais une classe croissante d'Indiens aisés disposant d'un revenu disponible élevé et désireux de s'offrir des voyages de luxe est en train de devenir une manne pour le secteur.

Selon Summer, un voyage d'une heure à bord d'un jet privé de taille moyenne coûte 350 000 à 500 000 roupies (4 214 à 6 000 dollars) en Inde. Cela signifie que ce type de voyage reste hors de portée de la plupart des Indiens, même de nombreuses personnes fortunées.

JetSetGo vise à réduire le coût du voyage par heure de 10 à 15 % grâce à ses nouveaux petits avions à propulsion électrique et hybride-électrique, qui sont des services de type taxi aérien pour les courtes distances.

La société "s'adresse aux familles fortunées dont le mode de vie consiste à voyager dans des avions privés", a déclaré M. Summer.

(1 $ = 83,0560 roupies indiennes) (Reportage de Rishika Sadam et Bansari Mayur Kamdar ; Rédaction de Tanvi Mehta, édition d'Aditya Kalra et Sharon Singleton)