La compagnie pétrolière nigériane NNPC achète les actifs en aval d'OVH Energy

La compagnie pétrolière publique nigériane NNPC Ltd a racheté l'activité de marketing de la société non cotée OVH Energy, lui donnant ainsi accès à 380 stations-service dans le plus grand producteur de pétrole d'Afrique et au Togo, entre autres actifs, ont déclaré les deux sociétés samedi.

OVH Energy Marketing, propriétaire et exploitant de stations-service de détail de la marque Oando, a déclaré que les points de vente seraient rebaptisés NNPC et qu'une intégration complète est prévue d'ici la fin de 2023.

L'accord donne également à la NNPC l'accès à huit usines de gaz de pétrole liquéfié, trois dépôts d'aviation et 12 entrepôts.

NNPC, qui est devenue une entité commerciale en juillet, possède déjà plus de 500 stations-service à travers le Nigeria et a déclaré qu'elle serait prête pour une introduction en bourse d'ici le milieu de l'année prochaine. (Reportage de MacDonald Dzirutwe ; édition d'Alexander Smith)