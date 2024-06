L'UE aura du mal à atteindre les objectifs ambitieux fixés pour les terres rares dans la nouvelle législation visant à stimuler la production nationale de minéraux essentiels et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Les 17 minéraux de terres rares de couleur blanc argenté ne sont pas rares dans la croûte terrestre. Mais les gisements économiquement viables sont plus difficiles à trouver, et la véritable rareté réside dans le processus complexe qui permet de les séparer en matériaux nécessaires à la production d'aimants permanents utilisés dans toute une série de produits essentiels.

La Chine représente environ 60 % de la production minière mondiale de terres rares, mais sa part grimpe à 90 % de la production de terres rares transformées et d'aimants.

Vous trouverez ci-dessous les étapes complexes que les terres rares doivent franchir pour aboutir aux aimants utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes, les deux principaux secteurs qui stimuleront la demande dans les années à venir.

EXTRACTION

Le minerai est d'abord extrait d'une mine à ciel ouvert ou souterraine, puis concassé et transporté vers une usine, généralement située à proximité du site minier.

Le minerai contient un faible pourcentage de terres rares, mais d'autres minéraux sont retirés par flottation, traitement magnétique ou électrostatique pour produire un concentré mixte de terres rares qui contient souvent 60 à 70 % de terres rares.

D'autres exploitations produisent un concentré de terres rares comme sous-produit des déchets miniers ou à partir d'autres métaux tels que les sables minéraux ou le minerai de fer.

RADIOACTIVITÉ

Certains types de minerais, comme la monazite, doivent subir une autre étape pour éliminer le thorium ou l'uranium radioactif du minerai, souvent à l'aide d'acide.

SÉPARATION

L'une des étapes les plus difficiles consiste à séparer les terres rares les unes des autres. La technologie a été développée pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale dans les laboratoires de recherche du gouvernement américain.

La séparation peut être réalisée à l'aide d'une technologie d'échange d'ions. Elle peut également être réalisée à l'aide de solvants tels que l'ammoniac, les acides chlorhydriques et les sulfates, bien que certains de ces produits chimiques produisent des déchets toxiques susceptibles de provoquer des cancers.

Les terres rares dites légères et lourdes doivent passer par différents circuits de séparation où les terres rares individuelles sont extraites.

De nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement sont en cours de développement, mais leur utilisation n'est pas encore très répandue.

METAUX/ALLIAGES

Les oxydes de terres rares séparés sont ensuite transformés en métaux de terres rares par électrolyse.

Les aimants permanents les plus utilisés combinent les terres rares néodyme et praséodyme avec du fer et du bore, qui sont placés dans un four à induction sous vide pour former un alliage. De petites quantités de terres rares (dysprosium et terbium) sont souvent ajoutées pour accroître la résistance à la chaleur de l'aimant.

AIMANTS

Les lingots d'alliage sont décomposés et broyés au jet dans une atmosphère d'azote et d'argon pour obtenir une poudre de la taille d'un micron, qui subit un processus à haute température et sous pression appelé "frittage" avant d'être pressée pour former des aimants.