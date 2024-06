Un peu plus d'un an après avoir pris ses fonctions de procureur de Manhattan, Alvin Bragg a fait un pari déterminant pour sa carrière : inculper un ancien président des États-Unis en s'appuyant sur une théorie juridique qui n'a pas encore fait ses preuves.

Ce pari a porté ses fruits jeudi, lorsqu'un jury a reconnu Donald Trump coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui pour avoir falsifié des documents afin de dissimuler les pots-de-vin versés à la star du porno Stormy Daniels - un verdict monumental qui pourrait bouleverser l'élection présidentielle, dans laquelle M. Trump est le candidat républicain.

Cette condamnation contribue largement à asseoir l'héritage de Bragg en tant que procureur audacieux qui n'a pas eu peur d'appliquer la loi à l'une des personnes les plus puissantes du pays.

Mais elle signifie également que M. Bragg, un démocrate qui était présent dans la salle d'audience lors de la lecture du verdict, restera une cible de choix pour les attaques rhétoriques de M. Trump et de ses alliés républicains, qui affirment que les accusations étaient motivées par des considérations politiques.

"Nous avions un procureur qui a échoué", a déclaré M. Trump dans un discours prononcé vendredi à la suite du verdict. "La criminalité est endémique à New York (...) et Bragg est en train de regarder un procès sur ce qu'ils appellent des crimes".

Le bureau de M. Bragg a déclaré le 30 mai que la criminalité globale à Manhattan avait diminué de 8 % au cours des deux dernières années, les meurtres et les fusillades ayant chuté respectivement de 27 % et de 45 %.

M. Bragg, 50 ans, a pris ses fonctions de procureur en janvier 2022 après avoir traité des affaires de corruption publique en tant que procureur fédéral et au bureau du procureur général de l'État de New York. Diplômé de la faculté de droit de Harvard et premier Noir à occuper le poste de procureur de Manhattan, M. Bragg explique qu'il a décidé de devenir avocat après avoir été menacé six fois par des armes à feu alors qu'il grandissait dans le quartier de Harlem, à Manhattan, dont trois fois par la police.

Au cours de sa campagne, il s'est engagé à ne pas poursuivre certains délits mineurs et à demander des réductions de peine pour certains crimes. Il a également mis en avant son travail de supervision d'un procès intenté en 2018 qui a contraint la fondation éponyme de M. Trump à se dissoudre.

Fin 2022, il a obtenu la condamnation de la Trump Organization, accusée d'avoir orchestré une fraude fiscale qui a duré 15 ans, à l'initiative de son prédécesseur, Cyrus Vance. M. Trump n'a pas été personnellement inculpé dans cette affaire.

M. Bragg a également hérité de l'enquête menée par M. Vance pour déterminer si M. Trump avait fait de fausses déclarations sur la valeur de ses biens immobiliers. Bragg a refusé d'engager des poursuites dans cette affaire, mais a obtenu un acte d'accusation dans l'affaire des pots-de-vin en mars 2023.

L'affaire de M. Bragg a suscité le scepticisme, même de la part des détracteurs de M. Trump, qui ont fait valoir qu'elle semblait motivée par des considérations politiques et qu'elle n'était pas aussi grave que trois autres affaires pénales auxquelles M. Trump est confronté en raison de ses efforts pour renverser sa défaite électorale de 2020 et de sa gestion de documents classifiés après avoir quitté la Maison-Blanche. M. Trump a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation.

"Il a pris une décision politique. Bragg a peut-être gagné la bataille, pour l'instant, mais il a peut-être perdu la guerre politique", a déclaré Mitt Romney, un sénateur républicain qui a voté à deux reprises en faveur de la destitution de M. Trump, au journaliste McKay Coppins de The Atlantic après le verdict.

Interrogé jeudi sur les critiques dont l'affaire a fait l'objet, M. Bragg a déclaré : "Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. La seule voix qui compte est celle du jury, et le jury a parlé."

Le bureau de M. Bragg s'est refusé à tout commentaire. Les avocats de M. Trump n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

J'AI FAIT MON TRAVAIL

Ce procès est probablement le seul auquel M. Trump sera confronté avant l'élection du 5 novembre, pour laquelle les sondages le placent au coude à coude avec le président démocrate sortant Joe Biden.

L'affaire a fait appel à une nouvelle théorie juridique. Les procureurs ont affirmé que M. Trump avait falsifié des documents commerciaux pour dissimuler un complot visant à promouvoir sa candidature à la présidence en 2016 par des moyens illégaux, notamment en versant 130 000 dollars à Mme Daniels pour qu'elle garde le silence avant l'élection au sujet d'une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue dix ans plus tôt - ce que M. Trump nie.

Selon un livre de Mark Pomerantz, ancien procureur du bureau, le prédécesseur de Bragg, Vance, a en partie refusé d'engager des poursuites parce que des doutes subsistaient quant à la possibilité d'engager des poursuites pour délit d'État dans le cadre d'une campagne pour un poste fédéral. Pomerantz a démissionné en février 2022 après que Bragg a refusé d'engager des poursuites dans l'affaire des pratiques commerciales de Trump.

Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a poursuivi M. Trump pour les pratiques commerciales de sa société immobilière, ce qui a conduit à la condamnation de M. Trump à payer 454 millions de dollars d'amendes et de pénalités au début de l'année. M. Trump a fait appel.

Les avocats de M. Trump dans l'affaire des pots-de-vin ont fait valoir que la législation électorale de l'État ne s'appliquait pas aux élections fédérales - une affirmation qui sera probablement au cœur de leur appel du verdict après la condamnation de M. Trump le 11 juillet.

Bien qu'il s'agisse d'une affaire sans précédent, la théorie de M. Bragg a déjà été soutenue par deux juges : Le juge Juan Merchan, qui a supervisé le procès, et le juge de district Alvin Hellerstein, qui a rejeté l'an dernier la demande de M. Trump de transférer l'affaire de la cour d'État à la cour fédérale.

M. Bragg a également rejeté les allégations de M. Trump selon lesquelles l'affaire était motivée par des considérations politiques, estimant que la falsification de documents commerciaux était une préoccupation majeure à Manhattan, où se trouve Wall Street et qui se considère comme la capitale mondiale des affaires.

"J'ai fait mon travail", a déclaré M. Bragg aux journalistes jeudi après la condamnation. "C'est le genre d'affaires que j'ai traitées personnellement, et c'est une marque de la tradition de ce bureau que je suis fier de diriger.