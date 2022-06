La condamnation pour viol d'Harvey Weinstein confirmée par la cour d'appel de New York

Weinstein faisait appel de sa condamnation de février 2020 et de sa peine de 23 ans de prison pour avoir agressé l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi et violé l'ancienne aspirante actrice Jessica Mann.

"Nous rejetons (les) arguments du défendeur et confirmons la condamnation à tous égards", a déclaré un panel unanime de cinq juges de la division d'appel de Manhattan, ne trouvant aucune erreur qui justifierait l'annulation de la condamnation ou de la peine de Weinstein.

Juda Engelmayer, un porte-parole de Weinstein, a déclaré que Weinstein fera appel de la décision auprès du plus haut tribunal de l'État de New York, la Cour d'appel. "Nous sommes déçus et tristes pour M. Weinstein", a déclaré M. Engelmayer.

Le verdict a été considéré comme un point de repère dans le mouvement #MeToo où des femmes se sont manifestées pour accuser des dizaines d'hommes puissants d'inconduite sexuelle. Beaucoup considèrent les accusations contre Weinstein, qui ont fait surface en 2017, comme l'étincelle clé de ce mouvement.

Weinstein, 70 ans, a nié toute rencontre sexuelle non consensuelle.

Il a présenté sept arguments pour annuler sa condamnation, notamment que les accusations de viol étaient fondées sur des preuves insuffisantes.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dont le prédécesseur Cyrus Vance a été le premier à inculper Weinstein, a salué la décision de jeudi et a déclaré qu'il était "reconnaissant aux braves survivantes dans cette affaire pour leur courage et leur franchise remarquables."

Weinstein est emprisonné en Californie, où il a été extradé l'année dernière et attend son procès pour 11 accusations d'inconduite présumée envers cinq femmes à Beverly Hills et Los Angeles entre 2004 et 2013.

Weinstein avait plaidé non coupable aux accusations de viol et d'agression sexuelle à Los Angeles. Ses avocats y ont fait valoir que certaines des accusations devraient être rejetées parce que le délai de prescription avait expiré.