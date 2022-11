La confiance des consommateurs américains recule en novembre ; les prévisions d'inflation augmentent

Le Conference Board a déclaré que son indice de confiance des consommateurs est tombé à 100,2 ce mois-ci, contre 102,2 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un indice de 100,0. Malgré tout, l'indice reste au-dessus de ses plus bas niveaux de la pandémie de COVID-19. Il met davantage l'accent sur le marché du travail, qui reste tendu.

Les prévisions d'inflation à 12 mois des consommateurs ont augmenté à 7,2 %, contre 6,9 % le mois dernier.

"Les prévisions d'inflation ont augmenté à leur plus haut niveau depuis juillet, les prix de l'essence et des aliments étant les principaux responsables", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board à Washington. "La combinaison de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt continuera de poser des défis à la confiance et à la croissance économique jusqu'au début de 2023."