La confiance des consommateurs français chute encore

La confiance des consommateurs français a baissé plus que prévu en avril, bien que les inquiétudes des ménages concernant l'inflation dans les mois à venir se soient atténuées, a montré mercredi une enquête mensuelle. L'Insee a déclaré que son indice de confiance des consommateurs est tombé à 88 points contre 90 en mars, atteignant des niveaux plus bas que jamais depuis que la France a été bloquée par le coronavirus en 2020 et pendant les manifestations de rue massives contre le gouvernement fin 2018.

Cela a été en deçà des attentes moyennes pour une amélioration à 92 points dans un sondage Reuters de 10 économistes. La détérioration de la confiance des consommateurs en avril va à l'encontre d'une tendance à l'amélioration que l'on observe habituellement en France au moment des élections présidentielles.

L'enquête de l'INSEE a montré que les ménages ont revu à la hausse leur niveau d'inquiétude concernant l'inflation au cours de l'année écoulée, au plus haut niveau depuis 2008, mais que les inquiétudes concernant l'inflation pour l'année à venir ont diminué, ce qui suggère que les consommateurs peuvent considérer que le pire est derrière eux. Face à l'inflation élevée, les perspectives des ménages concernant la situation économique générale se sont légèrement détériorées, tandis que les préoccupations concernant le chômage sont restées faibles, selon l'enquête.

Emmanuel Macron a remporté un nouveau mandat de cinq ans lors d'un second tour dimanche, à l'issue d'une élection présidentielle largement disputée en raison des inquiétudes des électeurs concernant l'inflation galopante qui érode leur pouvoir d'achat.