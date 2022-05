La confiance des consommateurs irlandais chute pour le rare quatrième mois consécutif

L'indice du sentiment des consommateurs de la KBC Bank Ireland a chuté à 55,2 en mai, contre 57,7 en avril, ce qui n'est que la cinquième fois depuis le début de l'enquête, il y a plus de deux décennies, que la confiance a chuté quatre mois de suite.

La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était à l'été 2019, alors qu'un Brexit chaotique et très dommageable semblait probable. Avant cela, des baisses de quatre mois ont été enregistrées à deux reprises lors de la crise financière de 2008 et 2010, et en 2001, lorsque la bulle Internet a éclaté.

La baisse mensuelle de 2,5 points est beaucoup plus faible que les fortes baisses des deux mois précédents, ce que les auteurs de l'enquête attribuent au fait que les consommateurs étaient déjà préparés à beaucoup de mauvaises nouvelles économiques.

"De manière encourageante, le seul élément de l'enquête qui a montré une amélioration en mai par rapport à avril était le climat d'achat", a déclaré Austin Hughes, économiste en chef de KBC Irlande.

"Bien que cela doive quelque chose à l'ampleur exceptionnelle du recul de cet élément au cours des derniers mois, cela pourrait également laisser entrevoir une certaine résilience ainsi que des ressources qui font que les consommateurs irlandais ralentiront plutôt qu'ils n'arrêteront de dépenser dans les mois à venir."