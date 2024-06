La confiance des consommateurs néo-zélandais a chuté au deuxième trimestre, effaçant les gains observés au cours des six derniers mois et ne laissant la confiance dans les perspectives que modérément au-dessus des niveaux historiques les plus bas, selon une enquête réalisée mardi.

L'indice de confiance des consommateurs Westpac-McDermott Miller est tombé à 82,2 contre 93,2 au trimestre précédent. Un indice supérieur à 100 indique qu'il y a plus d'optimistes que de pessimistes.

Westpac a déclaré que les finances des ménages continuent d'être comprimées par les taux d'intérêt élevés et les fortes augmentations du coût de la vie, et que les ménages sont également inquiets de l'évolution de l'économie au cours de l'année à venir.

"Cette combinaison de facteurs a incité de nombreuses familles à réduire leurs dépenses.