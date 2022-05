La confiance des entreprises britanniques augmente en mai - Lloyds Bank

Le baromètre des affaires de la Lloyds Bank est passé de 33 % en avril à 38 % en mai, sa première hausse depuis février, malgré les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie.

D'autres enquêtes - comme l'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) de l'activité commerciale, très surveillé - ont indiqué un fort ralentissement de l'économie en mai.

L'enquête Lloyds a apporté des nouvelles mitigées sur les pressions inflationnistes. Alors que la proportion d'entreprises prévoyant d'augmenter les prix a diminué d'un point de pourcentage pour atteindre 57%, les intentions salariales sont restées fortes.

Quelque 16% des entreprises ont l'intention d'augmenter les salaires de 4% ou plus au cours de l'année à venir - un chiffre élevé selon les normes de l'enquête Lloyds.

D'autres enquêtes ont montré des augmentations salariales encore plus importantes. La société de données sur les ressources humaines XpertHR a indiqué que la moitié des accords salariaux proposaient des augmentations de 4 % ou plus au cours des trois mois précédant la fin du mois d'avril, soit l'accord salarial médian le plus élevé depuis 1992.

Le moral des entreprises s'est amélioré dans les secteurs de la construction et de la fabrication, mais dans le secteur du commerce de détail, il est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2021, alors que les magasins non essentiels étaient encore fermés en raison des restrictions du COVID.

"La confiance des entreprises s'est améliorée ce mois-ci et les entreprises en général semblent en mesure de reconstituer une partie de leurs marges grâce à des augmentations de prix", a déclaré Hann-Ju Ho, économiste principal à la banque commerciale de Lloyds Bank. "Les industries tournées vers les consommateurs, comme le commerce de détail, ne ressentent pas le même regain de confiance, alors que de nombreux rapports font état d'un resserrement des revenus des ménages."

Les prix à la consommation ont augmenté de 9,0% en termes annuels en avril, la plus forte hausse depuis 1982, selon les données officielles publiées au début du mois.

L'enquête de Lloyds a montré que l'amélioration de la confiance des entreprises était la plus forte à Londres.

Lloyds a interrogé 1 200 entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 250 000 livres (316 200 $) entre le 3 et le 17 mai.

(1 $ = 0,7906 livre)