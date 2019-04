La confiance des industriels japonais en berne au T1-Tankan

TOKYO, 1er avril (Reuters) - Le sentiment des grandes entreprises du secteur industriel japonais s'est dégradé en janvier-mars, montre l'enquête "tankan" publiée lundi, en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et du ralentissement de la demande mondiale.

"Nous constatons des chiffres globalement faibles et les perspectives se détériorent, reflétant le ralentissement de l'économie japonaise", commente Hiroshi Miyazaki, économiste chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

L'indice phare du tankan a reculé à +12 en mars, contre +19 dans l'enquête bouclée en décembre. Les économistes prévoyaient en moyenne un indice à +14.

La confiance des industriels japonais devrait se détériorer encore lors des trois prochains mois pour atteindre +8.

L'indice a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2017 et a chuté à son rythme le plus rapide depuis décembre 2012.

L'enquête montre également que les grandes entreprises industrielles et non-industrielles japonaises s'attendent à augmenter leurs dépenses d'investissement de 1,2% l'ensemble de l'exercice fiscal à fin mars 2020, alors que les économistes anticipaient une baisse de 0,4%. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; Arthur Connan pour le service français)