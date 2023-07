La confiance des petites entreprises américaines a atteint son plus haut niveau depuis sept mois en juin, le pessimisme à l'égard des perspectives économiques ayant fortement diminué et les prévisions de ventes s'étant améliorées, mais un marché de l'emploi toujours tendu a continué de susciter des inquiétudes quant à l'inflation, selon une enquête publiée mardi.

La National Federation of Independent Business (NFIB) a déclaré que son indice d'optimisme des petites entreprises a augmenté de 1,6 point pour atteindre 91 le mois dernier, la plus grande amélioration d'un mois sur l'autre depuis août 2022.

Ce regain d'optimisme semble contribuer à renforcer les plans d'investissement des petites entreprises et leurs attentes en matière d'augmentation des prix : Une entreprise sur quatre prévoit des dépenses d'investissement à court terme, ce qui représente une hausse par rapport au niveau le plus bas enregistré en trois ans au printemps, et près d'un tiers des entreprises ont fait part de leur intention d'augmenter leurs prix, ce qui représente un pic de sept mois.

Certains économistes ont conclu que ces projets d'augmentation des prix seraient "mal accueillis" par la Réserve fédérale, qui a relevé les taux d'intérêt de 5 points de pourcentage depuis mars 2022 dans le but de freiner l'inflation.

"La Fed sera beaucoup plus attentive au ton légèrement plus faible du rapport sur l'emploi et aux données de l'IPC à venir lorsqu'elle définira sa politique au cours des prochains mois. Mais l'enquête NFIB indique une combinaison de dépenses d'investissement résistantes, un marché du travail toujours fort et des pressions persistantes sur les prix", a déclaré Michael Pearce, économiste américain en chef pour Oxford Economics.

M. Pearce estime que ce rapport renforce la probabilité de deux hausses de taux avant la fin de l'année, en commençant par une augmentation d'un quart de point lors de la prochaine réunion de juillet.

Les petites entreprises ont enregistré leur vision la moins pessimiste des perspectives économiques à court terme depuis février 2022, l'indice NFIB des perspectives générales des entreprises ayant grimpé de 10 points pour atteindre le chiffre négatif de 40. Les petites entreprises américaines ont une vision nettement négative du climat des affaires depuis décembre 2020, le mois suivant la défaite de Donald Trump lors de sa réélection à la présidence des États-Unis.

Les prévisions de ventes se sont également quelque peu améliorées. Un pourcentage net plus faible de chefs d'entreprise qu'en mai s'attend à une baisse des ventes au cours des trois prochains mois, ce qui porte les perspectives de ventes globales à leur niveau le plus élevé depuis quatre mois.

L'inflation est restée au coude à coude avec la recherche de travailleurs de qualité en tant que problème le plus important pour les chefs d'entreprise, bien que les inquiétudes concernant les pressions sur les prix s'atténuent par rapport à ce qu'elles étaient il y a un an. En juin, 24 % des propriétaires de petites entreprises ont déclaré que l'inflation était leur plus gros problème, contre 25 % en mai et 13 points de moins que le pic de juillet dernier, qui était le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 1979.

Malgré l'amélioration des perspectives économiques, l'indice est resté en juin, pour le 18e mois consécutif, en dessous de la moyenne de 98 enregistrée depuis 49 ans. Les petites entreprises ont continué à se débattre avec le coût et la qualité de la main-d'œuvre sur un marché de l'emploi qui ralentit mais reste tendu.

L'enquête de la NFIB a montré que 42 % des chefs d'entreprise ont déclaré que les postes vacants étaient difficiles à pourvoir, soit une baisse de 2 points par rapport à mai, mais un niveau historiquement élevé. Un pourcentage net de 15 % prévoit de créer de nouveaux emplois au cours des trois prochains mois, soit une baisse de 4 points par rapport au mois de mai. La majorité des propriétaires de petites entreprises qui s'inquiètent de l'inflation citent l'offre de main-d'œuvre comme principale préoccupation.

L'inflation et la pénurie de main-d'œuvre restent des défis majeurs pour les petites entreprises. Les propriétaires continuent d'augmenter leurs prix de vente à un niveau inflationniste pour tenter de répercuter la hausse des coûts des stocks, de la main-d'œuvre et de l'énergie, a déclaré Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, dans un communiqué.

Bien que l'embauche ait ralenti en juin, lorsque le Département du travail a rapporté la plus faible augmentation de la masse salariale non agricole en deux ans et demi, la croissance des salaires est restée forte, à 4,4 % en glissement annuel.

Les données gouvernementales de mercredi devraient montrer que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en juin, après une hausse de 0,1 % en mai, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, l'inflation de l'IPC devrait tomber à 3,1 %, contre 4,0 % en mai. Il y a un an, en juin, l'inflation annuelle mesurée par l'IPC a atteint son niveau le plus élevé en 40 ans, à savoir 9,1 %.