La congestion portuaire mondiale et les taux d'expédition élevés dureront jusqu'en 2023, selon des cadres supérieurs.

L'épidémie de COVID-19 a allongé les délais de livraison des navires depuis 2020, faisant grimper les coûts de fret, tandis que le conflit Russie-Ukraine et les blocages à Shanghai ont ajouté aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement cette année.

"Nous pensons que les congestions actuelles, non seulement des ports mais aussi des infrastructures terrestres, seront présentes au moins jusqu'au premier trimestre 2023", a déclaré Peter Sundara, responsable du produit mondial de fret maritime pour la division logistique mondiale de Visy Industries.

Alors que davantage de navires pourraient être ajoutés à la flotte mondiale l'année prochaine, cela ne signifie pas que les taux de fret vont baisser de manière générale, car cela dépend de la manière dont les transporteurs maritimes répartissent les capacités accrues des navires, a-t-il déclaré lors du S&P Global Platts Bunker and Shipping Summit.

Eric Jin, responsable du soutien aux investissements chez le fournisseur d'équipements industriels BMT Asia Pacific, a déclaré que la hausse des coûts de transport, l'allongement des temps de transit et l'incertitude accrue seront la "nouvelle normalité" pour l'industrie du transport maritime.

Les taux d'affrètement au comptant sont restés fermes jusqu'à présent cette année, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la congestion des ports affectant les navires dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et en Chine.

Les dirigeants ont recommandé aux affréteurs de signer des contrats à plus long terme avec les armateurs pour surmonter les problèmes de volatilité des coûts et de disponibilité.

Il ne s'agit plus d'un contrat de trois mois, de six mois, d'un mois, ni même d'un an, mais de deux à trois ans... car nous voulons une certitude en matière de coûts et d'espace", a déclaré Sundara.

M. Jin de BMT a déclaré que plus de 60 % ou 65 % des expéditeurs restaient sur les taux spot.

"Cela signifie qu'ils ne prennent pas de mesures pour faire face à la nouvelle situation, cela signifie qu'ils sont sujets à des risques complets de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.