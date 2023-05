La consommation de gaz naturel et les importations de GNL de la Chine ont baissé en 2022 en raison de la baisse de la croissance économique et de la hausse des prix du gaz, marquant la première baisse annuelle de la consommation depuis 1990, a indiqué jeudi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La consommation de gaz naturel a baissé de 1 % (0,4 milliard de pieds cubes par jour) par rapport à l'année précédente, selon les données de S&P Global Commodity Insights.

Le ralentissement de la croissance économique, principalement dû aux réglementations chinoises "zéro COVID" et aux fermetures généralisées, ainsi que les politiques gouvernementales qui placent la sécurité de l'approvisionnement avant les objectifs d'émissions ont été les principales causes de la baisse de l'utilisation du gaz naturel.

La Chine est devenue le premier importateur mondial de GNL en 2021, mais ses importations ont diminué de 20 % (2,0 Gpi3/j) en 2022, en raison de la baisse de la demande et de la hausse des prix, selon l'EIA.

Avant 2022, les importations chinoises de GNL n'ont diminué qu'une seule fois, en 2015, dans des proportions bien moindres, selon l'EIA.

Malgré une forte augmentation de la production nationale de gaz naturel, la Chine dépend de plus en plus des importations pour répondre à ses besoins croissants en gaz.

Entre 2010 et 2022, la consommation de gaz naturel de la Chine a plus que triplé en raison de la forte croissance économique, de l'urbanisation et des politiques environnementales, a ajouté l'EIA.