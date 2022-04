La consommation d'électricité a augmenté de plus de 4% en 2021

Berne (awp/ats) - La consommation d'électricité en Suisse a augmenté de plus de 4,3% en 2021, ce qui équivaut à la consommation annuelle de près de 480'000 ménages. Les Suisses ont consommé 58,1 milliards de kilowattheures (kWh), tandis que les entreprises électriques nationales en ont produit 60,1 milliards.

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est arrivé au nombre de 58,1 milliards de kWh après avoir déduit des pertes de 4,4 milliards de kWh liées au transport et à la distribution de l'électricité, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Cela représente une hausse de 2,4 milliards de kWh par rapport à 2020.

Les écarts entre 2020 et 2021 varient suivant les trimestres. Ils ont été de +3,2% au premier, +2,1% au troisième et +3,4% au quatrième. Au deuxième trimestre, l'écart a été beaucoup plus élevé (+9%) en raison de la pandémie, note l'OFEN.

En 2021, la conjoncture (augmentation du produit intérieur brut de 3,7%), l'évolution démographique (+0,8%) et les conditions météorologiques (augmentation des degrés-jours de chauffage de 15,3%) ont contribué à la hausse de la consommation d'électricité. Le chauffage représente près de 10% de cette consommation, précise l'office.

Baisse de la production

La production d'électricité en Suisse a baissé de 8,2% en 2021, pour s'établir à 60,1 milliards de kWh, après déduction de la consommation due au pompage d'accumulation. Par rapport à 2020, la production a été inférieure à tous les trimestres.

Les entreprises hydroélectriques ont produit 2,7% d'électricité de moins que l'année précédente. Si elle a augmenté au cours de l'été, elle a plus fortement diminué au cours des deux trimestres d'hiver.

Dans les quatre centrales nucléaires helvétiques, la production a baissé de 19,4%, en raison principalement de l'arrêt pendant six mois de la centrale nucléaire de Leibstadt (AG) pour révision. La disponibilité du parc nucléaire suisse était donc de 71,9%, contre 88% en 2020.

Les centrales hydroélectriques ont assuré 61,5% de la production totale d'électricité, et les centrales nucléaires 28,9%. Les 9,6% restants ont été produits par les centrales thermiques conventionnelles et les installations renouvelables.

Plus d'importation que d'exportation

En 2021, la Suisse a importé 31,5 milliards de kWh et exporté 29,1 milliards de kWh. L'excédent d'importation s'est donc élevé à 2,4 milliards de kWh.

En termes financiers, l'électricité exportée a rapporté environ 3,6 milliards de francs suisses aux entreprises suisses, qui ont toutefois dû débourser davantage pour les importations (3,8 milliards). L'électricité exportée coûtait un peu plus cher (10,88 centimes/kWh) que celle importée (10,8 centimes/kWh).

La Suisse a donc enregistré en 2021 un solde négatif du commerce extérieur de 258 millions de francs suisses. Ce fut déjà le cas en 2016 et en 2017.

L'année 2020 avait enregistré un excédent d'exportation de 5,6 milliards de kWh, rappelle l'OFEN. Le solde du commerce extérieur était positif, se montant à 293 millions de francs suisses.

ats/fr