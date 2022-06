La consommation d'électricité au Texas va battre des records avec la montée en flèche des températures

La demande d'électricité au Texas devrait battre le record de tous les temps cette semaine, bien avant les jours les plus chauds de l'été, mettant ainsi à l'épreuve la résilience du réseau électrique après des problèmes de production plus tôt cette année et une panne de plusieurs jours pendant un gel profond l'année dernière.

Les conditions météorologiques extrêmes mettent de plus en plus à rude épreuve les réseaux électriques à travers les États-Unis, et les régulateurs prévoient déjà que la chaleur et la sécheresse record de cet été pourraient provoquer des pannes tournantes dans plusieurs régions du pays.

Le Texas est l'État le plus surveillé par les analystes de l'énergie en raison de sa configuration unique et de sa forte demande en électricité. Le Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère le réseau pour la majeure partie de l'État, s'attend à ce que la demande d'électricité atteigne un record historique mardi - dépassant les niveaux atteints en août 2019.

L'État est le plus grand producteur d'énergie de la nation et son plus grand consommateur d'énergie. Son réseau est largement isolé du reste des États-Unis pour éviter certaines réglementations fédérales, ce qui l'empêche de puiser dans les autres réseaux américains en cas d'urgence. L'État a enduré plusieurs jours sans électricité lors de la tempête hivernale Uri en février 2021.

ERCOT a déclaré disposer de suffisamment de ressources pour répondre à la demande prévue, mais il a déjà rencontré des difficultés cette année.

Au cours d'une mini-vague de chaleur à la mi-mai, l'ERCOT a été contraint de demander à ses clients de conserver l'énergie après la fermeture imprévue de plusieurs centrales électriques, ce qui a fait brièvement grimper les prix en temps réel à plus de 4 000 $ par mégawattheure (MWh), contre une moyenne de 60 $ par MWh jusqu'à présent cette année.

Même si l'ERCOT dispose de suffisamment de ressources pour garder les lumières allumées cet été, les lignes électriques du réseau pourraient ne pas être en mesure de transporter toute l'énergie de l'endroit où elle est produite à celui où elle est consommée, ce qui ferait grimper les coûts pour les consommateurs.

"La congestion de la transmission sur le marché en temps réel a augmenté de 46 % en 2021, pour un total de 2,1 milliards de dollars", a déclaré Potomac Economics, le contrôleur indépendant du marché de l'ERCOT, dans un rapport publié en mai. Lorsque cette congestion se produit, elle fait augmenter les prix pour les acheteurs qui doivent s'approvisionner en électricité. Plus de 560 millions de dollars du coût de la congestion ont été générés pendant la tempête hivernale Uri.

AccuWeather prévoit que les températures à Houston resteront dans les 90 Fahrenheit toute la semaine, pour finalement atteindre 101 F (38,3 degrés Celsius) samedi, plusieurs degrés de plus que la normale de 91 F à cette période de l'année.

"Les charges ajustées en fonction des conditions météorologiques de l'ERCOT augmentent rapidement depuis la mi-2021", a déclaré Morris Greenberg, directeur principal de l'analyse de l'énergie en Amérique du Nord chez S&P Global Commodity Insights.

ERCOT s'attend à ce que la consommation d'électricité atteigne 77 544 mégawatts mardi, ce qui dépasserait le record absolu du réseau de 74 820 MW établi en août 2019.

ERCOT indique que l'ajout de centrales éoliennes et solaires au cours de l'année dernière devrait faire passer la quantité de ressources électriques disponibles à 91 392 MW. Un mégawatt peut alimenter environ 1 000 foyers américains lors d'une journée normale, mais seulement environ 200 foyers lors d'une chaude journée d'été.

La demande d'électricité augmente car le Texas a été le troisième État à la croissance démographique la plus rapide au cours de la dernière décennie, selon les données du recensement américain. ERCOT dessert plus de 26 millions de clients texans, couvrant environ 90 % de la demande d'électricité de l'État.

Le secteur industriel de l'État représente 23 % de la consommation d'énergie du secteur industriel à l'échelle nationale, qui devrait augmenter en raison du forage, du raffinage et de l'extraction de crypto-monnaies, a déclaré M. Greenberg.