La consommation d'électricité grimpe en flèche dans le nord de la Chine alors que le Premier ministre lance un avertissement

Les charges ont atteint un pic de 71,08 millions de kilowatts, dépassant le record de la veille de 65,34 millions de kilowatts, selon un rapport des médias d'État publié mercredi matin.

Le Premier ministre Li Keqiang, en visite dans une société d'énergie thermique de la province du Hebei, a déclaré que la Chine devait augmenter sa capacité de production de charbon afin de "prévenir résolument les pannes d'électricité", selon un résumé des médias d'État publié tard mardi.

Certaines parties du Hebei et des provinces voisines du Henan et du Shandong ont été confrontées à des conditions de sécheresse tout au long du mois de juin.

Mercredi, l'administration météorologique chinoise a émis des alertes orange avertissant de températures élevées dans les régions des trois provinces.

Aux vagues de chaleur dans le nord de la Chine s'ajoutent de fortes pluies dans sept provinces et une tornade qui a traversé la métropole méridionale de Guangzhou et qui a coupé l'alimentation en électricité de plus de 5 400 usagers la semaine dernière.