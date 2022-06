La consommation de drogues est élevée en Afrique occidentale et centrale, le trafic finance les conflits : N.U.

L'instabilité croissante en Afrique de l'Ouest, une voie de transit pour les drogues illégales en provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Europe, a facilité la production et le trafic de drogues, générant des revenus pour les groupes armés, a déclaré l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Les drogues sont également devenues un problème de santé publique au sein de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec 9,7 % des personnes âgées de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis en 2020, contre 3,8 % dans le monde, indique l'agence dans un rapport.

Les opioïdes, en particulier le tramadol, avaient été consommés par 2,4 % du même échantillon de population, contre 1,2 % dans le monde. L'abus de drogues était surtout un problème chez les hommes de moins de 35 ans.

La lenteur de la reprise après la pandémie de coronavirus, la spirale de la crise humanitaire au Sahel et l'impact de la guerre en Ukraine pourraient exacerber la prise et le trafic de drogues si les gouvernements ne réagissaient pas aux signes d'alerte, a déclaré l'agence.

Bien que 90 % de la cocaïne soit saisie sur les routes maritimes, des quantités importantes ont également été interceptées au Niger, au Burkina Faso et au Mali depuis 2021.

Les zones frontalières de ces pays sont un haut lieu de l'activité djihadiste violente, dont certains sont liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui a gagné du terrain et de l'ampleur au cours de la dernière décennie.

La violence a tué des milliers de civils et déplacé des millions de personnes dans la région, suscitant des frustrations qui ont alimenté un coup d'État militaire au Mali en 2020 et un autre au Burkina Faso cette année.

Le trafic de cocaïne intercepté dans les pays côtiers au sud du Sahel, principalement en Guinée-Bissau, en Gambie et en Côte d'Ivoire, a souvent aussi des liens financiers avec les zones de conflit, a indiqué l'agence.

Au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région entre 2019 et 2022, selon l'ONUDC, dont plus d'un tiers a été trouvé au Cap-Vert.

Ces conclusions faisaient partie du Rapport mondial sur les drogues 2022 de l'ONUDC présenté en Côte d'Ivoire lundi.