La consommation de plastique va presque doubler d'ici 2050 - recherche

Les programmes existants visant à stimuler le recyclage ou à réduire la consommation de plastique à usage unique ne font que "gratter la surface" et un plan mondial plus complet est nécessaire, selon Back to Blue, un groupe de recherche dirigé par le groupe de réflexion Economist Impact et la Nippon Foundation, une organisation philanthropique privée.

Les Nations unies ont donné le coup d'envoi des négociations sur un accord visant à lutter contre la pollution plastique en Uruguay en novembre, dans le but d'élaborer un traité juridiquement contraignant d'ici la fin de l'année prochaine. Pas moins de 175 pays se sont engagés dans les pourparlers.

Toutefois, si les négociations échouent, la production annuelle de plastique dans les pays du G20 pourrait atteindre 451 millions de tonnes d'ici 2050 selon les taux de croissance actuels, selon Back to Blue - soit une augmentation de près des trois quarts par rapport à 2019.

"Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que les négociations du traité seront tout sauf difficiles et traîtresses", a déclaré le groupe de recherche. "Les risques d'échec - non seulement qu'aucun traité n'émerge, mais qu'il soit trop faible pour inverser la marée plastique - sont considérables."

Il a appelé à une interdiction plus agressive du plastique à usage unique, ainsi qu'à des taxes de production plus élevées et à des systèmes obligatoires visant à rendre les entreprises responsables de l'ensemble de la durée de vie de leurs produits, y compris le recyclage et l'élimination.

Ces mesures combinées pourraient limiter la consommation annuelle à 325 millions de tonnes d'ici 2050, selon Back to Blue, mais cela représenterait tout de même une augmentation d'un quart par rapport à 2019, et l'équivalent de 238 millions de camions poubelles remplis.

Parmi les pays du G20 qui n'ont pas encore introduit d'interdiction nationale des produits en plastique à usage unique figurent le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie et la Turquie, selon le rapport.