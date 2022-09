La construction de maisons unifamiliales pèse sur les dépenses de construction aux États-Unis en juillet

Le Département du Commerce a déclaré jeudi que les dépenses de construction ont baissé de 0,4% en juillet après avoir diminué de 0,5% en juin. La baisse de juillet était conforme aux attentes des économistes. Les dépenses de construction ont augmenté de 8,5 % sur une base annuelle en juillet.

Les dépenses pour les projets de construction privés ont chuté de 0,8 % après avoir diminué de 0,7 % en juin. L'investissement dans la construction résidentielle a chuté de 1,5 %, les dépenses pour les projets de construction de maisons unifamiliales ayant plongé de 4,0 %. Les dépenses sur les projets de logements multifamiliaux ont glissé de 0,6 %.

La hausse des taux hypothécaires s'est combinée à l'augmentation des prix des maisons pour réduire l'accessibilité, en particulier pour les premiers acheteurs, ce qui a freiné le marché du logement.

Au deuxième trimestre, les dépenses résidentielles se sont contractées à leur rythme le plus rapide en deux ans. Cela a contribué à la baisse du produit intérieur brut à un taux annualisé de 0,6 % au dernier trimestre, après une contraction à un rythme de 1,6 % au cours du trimestre janvier-mars.

La Réserve fédérale a augmenté son taux directeur de 225 points de base depuis mars.

L'investissement dans les structures non résidentielles privées, comme le forage de puits de gaz et de pétrole, a augmenté de 0,4 % en juillet. Les dépenses en structures non résidentielles ont diminué pendant cinq trimestres consécutifs.

Les dépenses pour les projets de construction publics ont bondi de 1,5 % après une légère hausse de 0,1 % en juin. Les investissements dans les projets de construction des administrations étatiques et locales ont bondi de 1,6 %, tandis que l'administration fédérale a gagné 0,1 %.