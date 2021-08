La construction poursuit sa reprise au 2e trimestre

Zurich (awp) - Les activités de construction ont repris, après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de ce secteur s'est rapproché des niveaux avant-crise mais le nombre d'emplois reste toujours inférieur à 2019.

Les recettes du secteur principal de la construction ont augmenté de 5,2% sur un an à 5,7 milliards, en particulier grâce à la bonne santé du génie civil public qui a généré 2 milliards de chiffre d'affaires, une hausse de 1%, indique mercredi la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE).

Le secteur du logement s'est aussi montré très dynamique avec un bond de 20% à 1,9 milliard. Selon les données de Documedia, le nombre de demandes de permis de construire dans le logement a augmenté de 21% au premier semestre 2021, et le volume en francs suisses de 6%.

"Beaucoup de propriétaires souhaitent rénover ou agrandir leurs appartements ou maisons. Mais ce phénomène pourrait n'être que temporaire", avertit la SSE.

Selon les prévisions les plus récentes de l'indice de la construction, le chiffre d'affaires du secteur principal pourrait à nouveau dépasser la barre des 20 milliards de francs suisses en 2021. La progression des recettes de l'exercice en cours est ainsi attendue à 4,5% contre 1,5% prévu auparavant.

Malgré ces pronostics optimistes, des incertitudes liées à la pandémie demeurent et nombre de sociétés hésitent à engager. "En juillet 2021, il y avait selon le Seco un quart de chômeurs en plus dans le bâtiment et le génie civil qu'en juillet 2019", relève la SSE.

L'indice suisse de la construction pour le 3e trimestre s'est ainsi inscrit à 145 points, une hausse de 1,7% par rapport au 2e trimestre et de 5,7% sur un an.

