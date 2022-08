La contre-attaque d'Elon Musk contre Twitter doit être déposée d'ici vendredi, alors que l'acrimonie grandit.

Le juge qui préside, la chancelière Kathleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware, a décidé mercredi que la contre-poursuite de Musk sera rendue publique dans l'après-midi du 5 août, soit deux jours plus tard que ce que Musk souhaitait.

La contre-poursuite de Musk pourrait être rendue publique dès jeudi, selon une personne familière avec l'affaire mais non autorisée à en discuter.

M. McCormick a rendu sa décision après que Twitter, dont le siège est à San Francisco, ait accusé M. Musk d'avoir tenté de publier sa contre-poursuite de 163 pages mercredi sans lui donner la possibilité de rédiger, ou de noircir, des informations confidentielles sur la société.

Quelques heures plus tard, les avocats de Musk ont répliqué, accusant Twitter d'essayer d'enterrer "le côté de l'histoire qu'il ne veut pas voir divulgué publiquement" et de porter atteinte au droit constitutionnel du Premier Amendement du public de connaître les arguments des deux parties.

Twitter avait reçu une copie de la contre-poursuite le 29 juillet, et a déclaré que les règles du tribunal lui accordaient cinq jours ouvrables pour travailler sur les rédactions. Musk a déclaré que trois jours ouvrables étaient suffisants.

Le différend met en évidence l'acrimonie entre Twitter et Musk, qui est également directeur général de la société de voitures électriques Tesla Inc.

Musk a accepté d'acheter Twitter le 25 avril, mais a cherché à se retirer le 8 juillet sans payer une indemnité de rupture d'un milliard de dollars, invoquant l'incapacité de Twitter à fournir des détails sur la prévalence des comptes robots et des spams.

Twitter l'a poursuivi en justice quatre jours plus tard, l'accusant d'avoir saboté la fusion parce qu'elle ne servait plus ses intérêts, et lui demandant de mener à bien la fusion.

Un procès est prévu le 17 octobre. Cette semaine, Twitter a lancé des dizaines d'assignations à comparaître à des banques, des investisseurs et des cabinets d'avocats qui ont soutenu l'offre de Musk, tandis que ce dernier a lancé des assignations à comparaître aux conseillers de Twitter chez Goldman Sachs et JPMorgan.

Musk avait proposé d'acheter Twitter pour 54,20 $ par action, affirmant qu'il pensait qu'elle pourrait être une plateforme mondiale pour la liberté d'expression.

L'action Twitter a clôturé en hausse de 2 cents à 41,00 $ mercredi.