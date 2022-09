La "contre-attaque" ukrainienne est en cours, l'ONU insiste sur la sécurité de la centrale nucléaire

Le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré à la télévision ukrainienne, sans donner de localisation, qu'une "contre-attaque est en cours et ... nos forces connaissent un certain succès. Restons-en là".

Un conseiller présidentiel avait auparavant tweeté qu'il y aurait de "grandes nouvelles" de la part du président sur l'opération dans le nord-est de la région de Kharkiv.

Dans son discours du soir, cependant, le président Volodymyr Zelenskiy n'a guère mentionné les opérations dans la région de Kharkiv, mais il a déclaré que cinq missiles de croisière russes avaient été abattus mardi, la plupart dans le sud.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les commentaires des responsables ukrainiens et il n'y a pas eu de réponse immédiate de la Russie.

Mais un responsable de la République populaire de Donetsk, séparée de Moscou, a donné mardi un compte rendu inhabituellement franc des combats à Balakliia, une ville orientale de 27 000 habitants située entre Kharkiv et Izyum, une ville tenue par les Russes et dotée d'un important centre ferroviaire utilisé par Moscou pour approvisionner ses forces.

" Aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes, après une préparation d'artillerie prolongée [...], ont commencé une attaque sur Balakliia [...] " a déclaré Daniil Bezsonov sur Telegram, ajoutant que si la ville était perdue, les forces russes à Izyum deviendraient vulnérables sur leur flanc nord-ouest.

"Les forces armées ukrainiennes ont concentré des tirs massifs sur les groupes mobiles de la République populaire de Donetsk, qui avaient pris des positions défensives dans les forêts voisines.

"À l'heure actuelle, Balakliia est en encerclement opérationnel et dans le champ de tir de l'artillerie ukrainienne. Toutes les approches sont coupées par le feu."

Plusieurs messages sur les médias sociaux de blogueurs militaires et de témoins ont également fait état de combats autour de Balakliia.

Vadym Krokhmal, membre du conseil municipal de Kupyansk, une ville située à l'est de Kharkiv et occupée depuis cinq mois, a mis en ligne une vidéo exhortant les habitants à ne pas prendre part à un éventuel référendum sur le rattachement à la Russie que les forces d'occupation pourraient organiser.

"Très bientôt, les forces armées ukrainiennes libéreront Kupyansk. Nous le savons, nous en sommes certains", a déclaré Vadym, conseillant aux habitants de faire des réserves de nourriture et de recharger les sources d'énergie.

"Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de patience".

Peu d'informations ont filtré sur les progrès de la principale offensive ukrainienne dans la région de Kherson, dans le sud du pays, Kiev interdisant aux journalistes de se rendre sur la ligne de front et ne publiant que des rapports limités pour préserver l'élément de surprise.

La Russie affirme avoir repoussé l'assaut de Kherson, mais l'Ukraine fait état de succès constants.

"Nous poursuivons des batailles positionnelles. Et il y a déjà des zones que nous avons libérées", a déclaré Natalya Humenyuk, porte-parole du district sud des forces armées ukrainiennes, à la télévision nationale, selon les médias.

Selon les experts militaires occidentaux, l'objectif de l'Ukraine dans le sud semble être de piéger des milliers de troupes russes sur la rive ouest de la large rivière Dnipro et de les couper en détruisant leurs lignes d'approvisionnement arrière.

L'annonce d'une avancée ukrainienne simultanée près de Kharkiv est une indication que les troupes russes ont des difficultés à se renforcer le long du front, a déclaré dans un tweet Mark Hertling, ancien commandant américain des forces terrestres en Europe, aujourd'hui à la retraite.

SÉCURITÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a défini des étapes spécifiques pour les deux parties afin de démilitariser la zone autour de la centrale nucléaire de Zaporozhzhia, tenue par les Russes, dans le sud de l'Ukraine.

La première était que les forces russes et ukrainiennes s'engagent à s'abstenir de toute activité militaire dans et autour de la centrale, la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

"Dans un deuxième temps, un accord sur un périmètre démilitarisé devrait être obtenu", a déclaré M. Guterres au Conseil de sécurité de l'ONU mardi. "Plus précisément, cela comprendrait un engagement des forces russes à retirer tout le personnel et les équipements militaires de ce périmètre et un engagement des forces ukrainiennes à ne pas s'y installer."

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré aux journalistes, avant la réunion du Conseil, que "si nous démilitarisons, les Ukrainiens vont immédiatement intervenir et tout gâcher."

Les soldats russes défendent la station, a déclaré M. Nebenzia.

Plus tôt dans la journée de mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé à la création d'une "zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires".

Les inspecteurs de l'AIEA, dirigés par le chef de l'agence, Rafael Grossi, ont bravé les bombardements pour traverser la ligne de front et atteindre la centrale la semaine dernière. Deux experts de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU sont restés sur place pour maintenir une présence à long terme.

Un rapport de l'AIEA, attendu depuis longtemps, énumère les zones de la centrale qui ont été endommagées, notamment un bâtiment abritant le combustible nucléaire, une installation de stockage des déchets radioactifs et un bâtiment abritant un système d'alarme. Il indique que la centrale a été coupée à plusieurs reprises de l'alimentation électrique hors site, essentielle à son fonctionnement en toute sécurité.

Le rapport a évité de blâmer l'une ou l'autre des parties pour les dommages. La centrale a été saisie par les forces russes peu après leur invasion de l'Ukraine le 24 février, mais elle est toujours gérée par des techniciens ukrainiens. Elle se trouve sur la rive d'un énorme réservoir tenue par les Russes, en face des positions ukrainiennes de l'autre côté de l'eau.