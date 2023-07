La contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie est loin d'être un échec, mais le combat à venir sera long et sanglant, a déclaré mardi le plus haut général américain, alors que les pertes des deux côtés augmentent et que les lignes de front n'ont bougé que progressivement.

Les États-Unis et d'autres alliés ont passé des mois à construire pour l'Ukraine une "montagne d'acier" d'armement et à former les forces ukrainiennes aux techniques d'armes combinées afin d'aider Kiev à percer les formidables défenses russes lors de sa contre-offensive.

À la question de savoir si la contre-offensive était un échec, du moins jusqu'à présent, le général Mark Milley, président de l'état-major interarmées, a répondu : "C'est loin d'être un échec : "C'est loin d'être un échec. Je pense qu'il est bien trop tôt pour se prononcer sur ce point.

"Je pense qu'il reste encore beaucoup de combats à mener et je m'en tiendrai à ce que nous avons déjà dit : Ce sera long. Ce sera dur. Ce sera sanglant", a déclaré M. Milley à la presse.

Depuis que l'Ukraine a commencé sa contre-offensive le mois dernier, Kiev a repris quelques villages dans le sud et le territoire autour de la ville en ruine de Bakhmut dans l'est, mais n'a pas encore tenté de percée majeure à travers les lignes russes lourdement défendues.

Kiev affirme qu'elle avance délibérément lentement afin d'éviter de lourdes pertes sur des lignes défensives fortifiées parsemées de mines terrestres, et qu'elle se concentre pour l'instant sur la dégradation de la logistique et du commandement de la Russie. Moscou affirme que la contre-offensive ukrainienne a échoué.

Six semaines après que l'Ukraine a lancé une contre-offensive dans l'est et le sud, la Russie monte sa propre offensive terrestre dans le nord-est.

La Russie a également passé des mois à creuser des positions défensives, à les entourer de mines terrestres et à construire des fortifications lourdement armées qui ont rendu les avancées ukrainiennes dans l'est et le sud lentes et sanglantes.

M. Milley a déclaré que divers jeux de guerre avaient prédit certains niveaux d'avancée ukrainienne, mais que le conflit sur papier était différent de la réalité, à savoir la confrontation à des champs de mines complexes, des barbelés et des tranchées russes.

"La vraie guerre est imprévisible. Elle est remplie de peur, de brouillard et de frictions", a déclaré M. Milley

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces avaient progressé de 2 km dans les environs de Kupiansk, un nœud ferroviaire de la ligne de front repris par l'Ukraine lors d'une offensive l'année dernière. Kiev a reconnu que la situation était "compliquée" dans la région. Reuters n'a pas pu vérifier la situation de manière indépendante.