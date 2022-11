La côte atlantique de la Floride se prépare à la tempête Nicole

La tempête Nicole, accompagnée de vents maximums soutenus de 80 km/h, était située à environ 615 km au nord-ouest des Bahamas alors qu'elle se déplaçait vers l'ouest en direction de la Floride, a indiqué le National Hurricane Center (NHC) dans un avis publié mardi matin.

La tempête devant se renforcer tout au long de la journée alors qu'elle se déplaçait à 8 mph vers la Floride, quelque 18 millions de personnes le long de la côte atlantique de l'État étaient sous les veilles et les avertissements émis par le NHC.

La région n'a pas été directement touchée par l'ouragan Ian, mais elle a reçu de fortes pluies et des vents violents de la tempête catastrophique qui a fait plus de 140 morts et causé 60 milliards de dollars de dégâts après avoir frappé la côte du golfe du Mexique il y a six semaines.

Lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a décrété l'état d'urgence pour 34 comtés le long de la côte est de son État, déclarant que c'était "par excès de prudence" afin que les résidents et les entreprises de la région puissent se préparer.

"Bien que cette tempête ne semble pas, à l'heure actuelle, devenir beaucoup plus forte, j'exhorte tous les Floridiens à se préparer et à écouter les annonces des responsables locaux de la gestion des urgences", a déclaré M. DeSantis dans un communiqué.

Sur sa trajectoire prévue, le centre de Nicole s'approchera du nord-ouest des Bahamas mardi et se déplacera près ou au-dessus des îles mercredi avant de s'approcher de la côte est de la Floride plus tard dans la journée.

Le centre de Nicole devrait ensuite traverser le centre et le nord de la Floride jusqu'au sud de la Géorgie jeudi, a indiqué le NHC, mettant en garde contre une dangereuse onde de tempête accompagnée de vents violents et de fortes pluies.

"Il s'agit d'une situation qui met la vie en danger", a déclaré le service. "Les personnes situées dans ces zones doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens de la montée des eaux et du potentiel d'autres conditions dangereuses."