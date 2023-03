La cote de popularité du président américain Joe Biden est remontée à 42 %, son niveau le plus élevé depuis juin, alors que l'inflation a diminué aux États-Unis et que la croissance de l'emploi est restée forte, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos.

La popularité de Joe Biden a souffert depuis les premiers jours de sa présidence au début de l'année 2021, déclinant presque régulièrement jusqu'à la période mai-juillet de l'année dernière, où elle a atteint un niveau aussi bas que 36 %.

Depuis lors, son taux d'approbation a augmenté progressivement, avec 42 % cette semaine, contre 41 % un mois plus tôt. Le sondage Reuters/Ipsos a une marge d'erreur de trois points de pourcentage dans les deux sens.

Le taux d'approbation de Joe Biden reste également très bas par rapport aux normes historiques. Au cours des dernières décennies, les présidents n'ont qu'occasionnellement traversé des périodes prolongées avec une approbation aussi faible que celle de Biden, bien que Donald Trump ait passé une grande partie de sa présidence 2017-2021 avec des niveaux d'approbation similaires et, à certains moments, il a même sombré plus bas, atteignant 33% en décembre 2017.

M. Biden, âgé de 80 ans, devrait se lancer à nouveau dans la course à la Maison-Blanche dans les semaines à venir. Le léger regain de popularité de M. Biden survient alors que le rythme de la hausse des prix à la consommation s'est ralenti, passant de 9,1 % en juin à 6,4 % au cours des 12 mois précédant janvier.

Il devrait dévoiler cette semaine une proposition de budget qui pourrait mettre en évidence les objectifs d'un second mandat, lesquels devraient inclure des efforts pour protéger et éventuellement étendre le filet de sécurité sociale tout en réduisant le déficit fédéral en taxant davantage les Américains les plus riches.

L'administration de M. Biden défend actuellement devant les tribunaux un programme d'annulation de certains prêts étudiants accordés par le gouvernement fédéral, et le sondage Reuters/Ipsos a révélé de fortes divisions partisanes sur cette question, tout comme elles l'ont fait pour les performances de M. Biden.

Quatre-vingt-un pour cent des démocrates soutiennent le programme d'annulation des prêts du gouvernement fédéral, contre 29 % des républicains. De même, 81 % des sondés démocrates ont déclaré approuver la performance de M. Biden, alors que seulement 10 % des républicains ont dit la même chose.

Quatre-vingt-quatre pour cent des Républicains interrogés ont déclaré qu'ils étaient favorables à ce qu'il soit plus difficile pour les migrants se trouvant à la frontière sud des États-Unis de demander l'asile aux États-Unis, contre seulement 35 % des Démocrates.

Les divisions partisanes dans le sondage étaient moins prononcées sur la question de savoir si les tribunaux fédéraux devraient annuler l'approbation par le gouvernement d'un médicament utilisé pour les fausses couches et les soins d'avortement. Sur cette question, 70 % des personnes interrogées - dont 82 % de démocrates et 53 % de républicains - se sont déclarées opposées à une intervention judiciaire interdisant le médicament, la mifépristone, à l'échelle nationale.

Le sondage Reuters/Ipsos, réalisé dans l'ensemble des États-Unis, a recueilli les réponses de 1 023 adultes, sur la base d'un échantillon représentatif au niveau national.