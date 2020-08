La coupure aoûtienne a du plomb dans l'aile

La plupart des marchés actions ont clôturé hier en légère hausse, après les dégagements constatés sur la fin de la semaine précédente. Les volumes sont, comme il se doit, plutôt faibles au cœur du mois d'août. Cela ne signifie pas pour autant que l'activité est à l'arrêt, puisque subsistent des publications de résultats d'entreprises – on attend par exemple à la mi-journée Walmart et The Home Depot, de bons baromètres de l'économie américaine – et que les opérations financières continuent, à l'image du rachat de Principia par Sanofi, de Kabbage par American Express ou des rumeurs concernant TikTok.

Cette bonne tenue des marchés s'accompagne toutefois d'une légère remontée de l'aversion au risque, visible par exemple sur le rebond de l'or, après les dégagements récents. Les investisseurs ne sont pas tout à fait à l'aise avec la reprise des contaminations au coronavirus, sans parvenir pour autant à déterminer si cela modifiera considérablement la donne à la rentrée. Dans ce contexte incertain, pourquoi ne pas se tourner vers des valeurs de rendement ? Ne riez pas, il en reste. Pas le bon vieux piège à valeur qui sert un coupon XXL, mais qui aura du mal à tenir la distance, mais plutôt les acteurs plus discrets capables de maintenir voire de faire progresser leurs coupons.

La banque Jefferies a fait plancher ses analystes et ses économistes sur deux types d'entreprises européennes : celles dont les dividendes sont solides comme le roc et celles dont les dividendes ne demandent qu'à s'accroître. Dans la catégorie des rendements de plus de 3%, six dossiers se distinguent : Mondi, MoneySupermarket, Rio Tinto et Tate & Lyle pour les valeurs les plus solides, et Unilever et Ahold Delhaize pour celles qui ont le potentiel d'améliorer leurs coupons. Si vous cherchez des valeurs de rendement, les outils Zonebourse peuvent vous donner des idées, par exemple ici en Europe, à condition bien sûr de vérifier la qualité des coupons servis, et leur pérennité.

Ce matin autour de 7h00, l'ambiance est plutôt à la baisse sur les marchés européens, mais une baisse contenue. L'Asie termine en ordre dispersé.

Les temps forts économiques du jour

La séance sera allégée en indicateurs macroéconomiques, si l'on excepte à 14h30 les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis en juillet. Les investisseurs attendent des indications de la publication, demain, des minutes de la dernière réunion de la Fed.

La paire euro/dollar évolue à 1,886 USD. L'once d'or est remontée à 1990 USD. Le pétrole stagne toujours autour de 45,12 USD pour le baril de Brent et 42,63 USD pour le baril WTI. Le rendement du T-Bond 10 ans recule à 0,68%. Le Bitcoin s'échange 12 287 USD pièce.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,70 à 4 EUR.

Dassault Systèmes : Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 149 à 147 EUR.

Dätwyler : Research Partners passe de vendre à conserver en visant 190 CHF.

EQT : ABG passe de conserver à vendre en visant 135 SEK.

International Consolidated Airlines : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 330 GBp.

Mobilezone : MainFirst passe de conserver à acheter en visant 11,50 CHF.

National Express : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 380 à 310 GBp.

Prosus : Bernstein passe d'acheter à conserver environ 83 EUR.

Stratec : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 115 à 135 EUR.

Roche : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 à 372 CHF.

United Internet : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 33 à 37,50 EUR. Commerzbank passe d'acheter à conserver en visant 48 EUR.

Varta : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 140 EUR.

Wendel : Citigroup passe de neutre achat.

William Hill : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 305 à 330 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Veolia négocie avec Suez le rachat de Suez RV OSIS, un spécialiste de l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement, pour 298 M€. Le conseil de surveillance de Lagardère fait bloc derrière son gérant Arnaud Lagardère, dont le mandat a été renouvelé pour quatre ans, et entérine une feuille de route centrée sur l'édition et le duty free, sans fournir de détails opérationnels. Groupe ADP fait état d'un trafic en baisse de 77,3% en juillet 2020 par rapport à juillet 2019, sous l'effet de la Covid-19.

Dans le monde

Après Microsoft et Twitter, le nom d'Oracle circule pour racheter les activités américaines, canadiennes, australienne et néo-zélandaises de TikTok, selon les informations obtenues par le Financial Times. Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a lancé une action en justice pour empêcher Apple d'exclure le jeu de son magasin d'applications. American Express a confirmé le rachat de la fintech Kabbage, à l'exception de son portefeuille de prêts préexistants, dans des conditions tenues secrètes, alors que des rumeurs faisaient récemment état d'un prix de 850 M$. Dans la crise dite des opioïdes, les demandes des Etats américains contre le laboratoire Purdue Pharma atteignent 2 200 Mds$. Zur Rose a finalisé l'acquisition des activités de vente par correspondance et diabète de l'allemand Apotal. Nouvelle séance faste pour Tesla hier, avec un titre qui clôturait en hausse de plus de 11% à 1835 USD, après le relèvement de l'objectif de cours de Wedbush, de 1800 à 1900 USD. Amazon.com aurait des vues sur une part minoritaire du capital du groupe informatique Rackspace, détenu par le fonds Apollo. Selon le Wall Street Journal, Chevron aurait démarré des discussions en vue d'investir dans un important champ pétrolier irakien. Pandora s'attend à une bonne dynamique de chiffre d'affaires au second semestre, ce qui n'empêchera pas une contraction de 14 à 20% de son chiffre d'affaires annuel, tandis que la marge opérationnelle devrait se situer entre 16 et 19¨% hors frais de restructuration. BHP Group, dont le bénéfice net annuel a baissé de 4%, annonce sa sortie du charbon de chauffage. Nestlé Health Science rachète l'américain IM Healthscience, spécialiste des produits diététiques.

Ça publie. Walmart, The Home Depot, BHP Group, Coloplast, Agilent, Alcon, Persimmon, Pandora…

Lectures