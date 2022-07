La coupure du gaz russe vers l'Europe frappe les espoirs économiques après l'accord sur les céréales en Ukraine

Les premiers navires en provenance d'Ukraine pourraient prendre la mer dans quelques jours en vertu d'un accord conclu vendredi, ont déclaré les Nations unies, malgré une frappe aérienne russe le week-end dernier contre le port ukrainien d'Odessa.

La flambée des coûts de l'énergie et la menace de la faim à laquelle sont confrontés des millions de personnes dans les pays pauvres montrent comment le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui en est à son sixième mois, a un impact loin de l'Ukraine.

Mardi, l'armée ukrainienne a fait état de frappes de missiles de croisière russes dans le sud, et a déclaré que les forces ukrainiennes avaient touché des cibles ennemies. Le ministère russe de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de travail.

Le président Vladimir Poutine a averti l'Occident au début du mois que les sanctions risquaient de déclencher d'énormes hausses des prix mondiaux de l'énergie.

Le géant russe de l'énergie Gazprom, citant les instructions d'un organisme de surveillance de l'industrie, a déclaré lundi que les flux de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 tomberaient à 33 millions de mètres cubes par jour à partir de mercredi.

Cela représente la moitié des flux actuels, qui ne représentent déjà que 40 % de la capacité normale. Avant la guerre, l'Europe importait environ 40 % de son gaz et 30 % de son pétrole de Russie.

Le Kremlin affirme que la perturbation du gaz est le résultat de problèmes de maintenance et de sanctions occidentales, tandis que l'Union européenne a accusé la Russie de chantage énergétique.

L'Allemagne a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison technique à cette dernière réduction.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti que le Kremlin menait une "guerre ouverte du gaz" contre l'Europe.

Les politiciens européens ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie pourrait couper le gaz cet hiver, une mesure qui plongerait l'Allemagne dans la récession et ferait souffrir les consommateurs déjà touchés par une inflation galopante.

Moscou affirme qu'elle n'est pas intéressée par un arrêt complet de l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

NAVIRES CÉRÉALIERS

Avant l'invasion et les sanctions qui ont suivi, la Russie et l'Ukraine représentaient près d'un tiers des exportations mondiales de blé.

Les responsables de la Russie, de la Turquie, de l'Ukraine et des Nations Unies ont convenu vendredi qu'il n'y aurait pas d'attaques contre les navires marchands traversant la mer Noire pour rejoindre le détroit du Bosphore en Turquie et rejoindre les marchés.

Moscou a balayé les craintes que l'accord puisse être compromis par une attaque russe sur Odesa samedi, affirmant qu'elle ne visait que l'infrastructure militaire.

La Maison Blanche a déclaré que l'attaque mettait en doute la crédibilité de la Russie et qu'elle surveillait de près le respect des engagements.

"Nous continuerons également à explorer activement d'autres options avec la communauté internationale pour augmenter les exportations ukrainiennes par les voies terrestres", a-t-elle déclaré.

La flotte russe de la mer Noire a bloqué les exportations de céréales de l'Ukraine depuis l'invasion de Moscou le 24 février. Moscou accuse les sanctions occidentales de ralentir ses exportations de nourriture et d'engrais et l'Ukraine de miner les approches de ses ports.

Selon l'accord conclu vendredi, les pilotes guideront les navires le long de canaux sûrs à travers les champs de mines navales.

Un fonctionnaire du gouvernement ukrainien a déclaré qu'il espérait que la première cargaison de céréales pourrait être effectuée à partir de Chornomorsk cette semaine, avec des expéditions à partir d'autres ports dans les deux semaines.

Zelenskiy était catégorique quant à la reprise du commerce : "Nous allons commencer à exporter, et laisser les partenaires s'occuper de la sécurité", a-t-il déclaré.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en tournée dans les pays africains, a déclaré qu'il n'y avait pas d'obstacles à l'exportation de céréales et que rien dans l'accord n'empêchait Moscou d'attaquer les infrastructures militaires.

Le Kremlin a également déclaré que les Nations Unies devaient s'assurer que les restrictions sur les exportations d'engrais et autres produits russes soient levées pour que l'accord sur les céréales fonctionne.

FRAPPES AÉRIENNES

Le Kremlin affirme être engagé dans une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. Kiev et les nations occidentales affirment que cette guerre est un acte d'agression non provoqué.

Des milliers de civils sont morts et des millions ont fui pendant la guerre. Les barrages d'artillerie et les frappes aériennes russes ont pulvérisé des villes entières.

Avec les armes occidentales qui renforcent les Ukrainiens, les forces de Poutine progressent lentement mais on pense qu'elles se préparent à une nouvelle poussée dans l'est.

L'Ukraine a déclaré lundi que ses forces avaient utilisé des systèmes de roquettes HIMARS fournis par les États-Unis pour détruire 50 dépôts de munitions russes depuis qu'elles ont reçu ces armes le mois dernier.

La Russie n'a pas fait de commentaire mais son ministère de la défense a déclaré que ses forces avaient détruit un dépôt de munitions pour les systèmes HIMARS.