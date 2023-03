La structure de financement du Bureau américain de protection financière des consommateurs est constitutionnelle, a décidé jeudi une cour d'appel de Manhattan, alors que la Cour suprême des États-Unis s'apprête à examiner la question lors de la prochaine session.

La deuxième cour d'appel du circuit des États-Unis a déclaré que la décision du Congrès de financer le CFPB de manière indépendante par l'intermédiaire de la Réserve fédérale, au lieu de lois de finances annuelles, n'est pas contraire à la séparation des pouvoirs exécutif et législatif prévue par la Constitution des États-Unis.

La question du financement du CFPB est soumise à la Cour suprême des États-Unis dans une affaire très suivie qui, selon le CFPB, pourrait menacer douze années de réglementation financière.

Le Congrès a créé l'agence en 2010 par l'adoption de la loi Dodd-Frank en réponse à la crise financière de 2008, en lui donnant le pouvoir de réglementer les prêts sur salaire, le recouvrement de créances et d'autres activités financières destinées aux consommateurs.

Le CFPB a été confronté à plusieurs contestations juridiques de son autorité ; le deuxième circuit n'est pas le premier tribunal à confirmer la structure de financement de l'agence.

Toutefois, cette décision intervient alors que l'agence demande à la Cour suprême des États-Unis d'annuler une décision de la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, jugeant le financement du CFPB inconstitutionnel.

Dans sa demande d'examen par la Cour suprême, le CFPB a déclaré que cette décision "soulevait de graves inquiétudes" pour le secteur financier et qu'elle pourrait remettre en cause "pratiquement toutes les mesures" prises par l'agence depuis sa création.

La Cour a accepté l'affaire et entendra les arguments au cours de sa prochaine session, qui débutera en octobre.

Le juge Richard Sullivan, qui s'est exprimé jeudi au nom de la deuxième instance, a déclaré que la Constitution exigeait uniquement que les dépenses soient autorisées par une loi du Congrès. Les décisions de la Cour suprême des États-Unis et les principes historiques des dépenses du Congrès soutiennent cette conclusion, a-t-il écrit.

La décision a rejeté une demande du cabinet d'avocats Crystal Moroney visant à mettre fin à une enquête du CFPB sur le travail du cabinet en tant que collecteur de dettes.

L'affaire est la suivante : Consumer Financial Protection Bureau v. Law Offices Of Crystal Moroney PC, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 20-3471.