Le rendement de la dette publique indienne à un an a dépassé le rendement des obligations à 10 ans mercredi, à la suite de réductions plus importantes que prévu lors d'une vente de bons du Trésor, inversant la courbe des rendements pour la première fois en près de huit ans.

La Reserve Bank of India a vendu des billets à 364 jours à un rendement de 7,48%, le plus élevé depuis octobre 2018, tandis que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2032 était à 7,46%. La dernière fois que le billet à un an s'est négocié au-dessus de l'obligation à 10 ans, c'était en mai 2015.

"L'appétit pour les échéances plus courtes est limité, ce qui se traduit par une hausse constante des rendements des bons du Trésor", a déclaré Naveen Singh, responsable des transactions chez ICICI Securities Primary Dealership.

Le 28 février, Reuters a rapporté que la courbe de rendement des obligations indiennes est susceptible de s'inverser en raison de l'aggravation du déficit de liquidités dans le système bancaire indien et des paris sur la poursuite des hausses de taux.

Le rendement des bons du Trésor à 364 jours a augmenté de 58 points de base au cours des six dernières semaines sur fond d'incertitude quant à la hausse des taux d'intérêt, tandis que les liquidités du système bancaire sont devenues déficitaires et devraient se creuser au cours des prochaines semaines.

Le rendement de l'obligation de référence 2032 n'a augmenté que de 12 points de base au cours de la même période, ce qui a entraîné une compression des écarts et, en fin de compte, une inversion.

Le déficit de liquidité du système bancaire indien s'est creusé à plus de 700 milliards de roupies (8,53 milliards de dollars) en février, la liquidité moyenne quotidienne ayant également glissé vers le déficit sur une base mensuelle pour la première fois depuis mai 2019.

"La liquidité de base diminue, et l'excédent diminue très fortement, et le processus se poursuivra au cours des deux prochains mois", a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Quantum Asset Management.

"D'ici avril, nous pourrions même voir les liquidités de base devenir déficitaires, ce qui ferait grimper les taux d'intérêt à court terme.

Les acteurs du marché ont déclaré que l'absence d'offre d'obligations par le gouvernement central en mars a été une raison majeure pour laquelle les rendements à long terme sont restés plafonnés.

"Les achats de fin d'année des compagnies d'assurance et des fonds de pension et de prévoyance pourraient soutenir les obligations à des niveaux plus élevés, et le niveau de 7,48%-7,50% devrait susciter un intérêt d'achat", a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie de Karur Vysya Bank.

(1 $ = 82,0680 roupies indiennes)