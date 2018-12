Bourse de Paris : La courbe des taux US inquiète à nouveau

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

+1% pour le CAC40, +1,85% pour le DAX, +1,1% pour le S&P500, +1,63% pour le Nasdaq 100… La première séance boursière de décembre s'est traduite par un parcours nettement positif, qui a permis aux valeurs cycliques de briller à nouveau. Les signes de détente intervenus entre les Etats-Unis et la Chine lors du G20 en Argentine ont regonflé l'optimisme des investisseurs sur la vigueur de la croissance mondiale. Mais c'était avant que le vernis de façade ne se craquèle. Pressés de détailler les engagements initiaux échangés entre les deux Présidents, les conseillers de Donald Trump ont livré hier une réponse brouillonne. En particulier concernant le tweet triomphant de leur patron sur la disparition de la surtaxe chinoise à l'importation de véhicules américains. Pékin n'a en effet rien confirmé sur ce point. "En fait, il n'y avait pas grand-chose dans les communiqués des deux parties qui soit un tant soit peu cohérent. Même les conférences de presse ont eu lieu séparément", souligne Liz Ann Sonders, la patronne de la stratégie de Charles Schwab. La route reste longue pour tenter d'aligner les intérêts économiques des deux puissances.Au niveau macroéconomique, l'actualité est marquée par les interrogations sur la production pétrolière en amont de la réunion de l'Opep prévue le 6 décembre. Alors que le Qatar (2% de la production du cartel) a annoncé son départ de l'organisation au 1janvier, l'Arabie Saoudite et la Russie se seraient accordées sur une réduction du pompage pour contrer la chute des cours. Un discours qui porte puisque l'or noir a enclenche un rebond après avoir chuté de plus de 20% en novembre. Par ailleurs, la courbe des taux américains devient une nouvelle source d'inquiétude, avec un spread réduit à 15 points entre les deux ans et le dix ans, du jamais vu depuis la décennie précédente. Historiquement, une inversion de cette courbe a souvent précédé une récession. C'est en tout cas un indicateur de prudence pour les investisseurs, d'autant que l'inversion est déjà effective depuis hier entre le trois et le cinq ans, ce qui n'était plus arrivé depuis 2007. Ces paramètres sont susceptibles de peser sur les prochaines décisions de la Fed.Les indicateurs avancés européens ont replongé dans le rouge, tandis que l'Asie baisse, avec un fort recul à Tokyo, pénalisé par le renforcement du yen. Le CAC40 devrait perdre la moitié de son avance de la veille à l'ouverture Pas grand-chose à se mettre sous la dent côté statistiques, hormis les prix à la production de la zone euro (11h00 : consensus +0,5%). En revanche, l'audition du patron de la Banque d'Angleterre Mark Carney par les parlementaires britanniques au sujet du projet d'accord sur le Brexit vaudra le détour (10h15). Après les derniers commentaires de Jerome Powell sur la politique de hausse de taux, l'intervention de son collègue du FOMC John Williams devant la Fed de New York devrait aussi susciter l'intérêt (16h00).L'euro reprend 0,1% au dollar à 1,1376 USD, tandis que l'once d'or se renforce de 0,5% à 1 236 USD. Sur le front pétrolier, le baril poursuit sa remontée de 0,5% à 53,51 USD pour le brut léger américain WTI et de 0,7% à 62,355 USD pour le Brent de Mer du Nord. Le taux de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans baisse à 2,939%. Le Bitcoin reste baissier, à 3 864 USD.