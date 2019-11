Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Donald Trump pourrait remporter un second mandat présidentiel, malgré le lancement d'une procédure de destitution à son encontre et l'évolution imprévisible des conflits commerciaux, observe Stéphane Monier, responsable des investissements chez Lombard Odier. Du côté des démocrates, Joe Biden et Elizabeth Warren mènent la course. Alors qu'une éventuelle victoire de Biden signifierait probablement un " retour à la normale ", une présidence Warren pourrait présenter un caractère beaucoup plus incertain.Dans ce cadre estime Stéphane Monier, les investisseurs doivent s'attendre à une volatilité accrue à mesure que la campagne électorale s'intensifiera au cours des prochains mois, même si la surévaluation du dollar devrait s'estomper d'ici novembre prochain.Selon le responsable, un tel environnement requiert de la vigilance et un positionnement de portefeuille prudent, qui intègre des protections adéquates contre les risques baissiers, telles que des options de vente sur indices actions et l'or.