La course à l'exploration et à l'exploitation des ressources lunaires a commencé et la Russie doit rester un acteur malgré l'échec de sa première mission lunaire en 47 ans, a déclaré lundi le chef de l'agence spatiale russe Roskosmos.

Le vaisseau spatial russe Luna-25 est devenu incontrôlable et s'est écrasé sur la lune samedi, après un problème de préparation de l'orbite avant l'atterrissage, soulignant le déclin post-soviétique d'un programme spatial autrefois puissant.

Le chef de Roskosmos, Iouri Borissov, l'air abattu, a déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision publique Russia-24 qu'il était dans l'intérêt vital de la Russie de rester engagée dans l'exploration lunaire.

"Il ne s'agit pas seulement du prestige du pays et de la réalisation de certains objectifs géopolitiques. Il s'agit d'assurer des capacités défensives et de parvenir à une souveraineté technologique", a-t-il déclaré dans ses premiers commentaires publics après l'avortement de la mission.

"Aujourd'hui, cette mission a également une valeur pratique, car la course au développement des ressources naturelles de la lune a commencé. Et à l'avenir, la lune deviendra une plateforme pour l'exploration de l'espace lointain, une plateforme idéale".

La Russie a déclaré qu'elle lancerait d'autres missions lunaires et qu'elle explorerait ensuite la possibilité d'une mission conjointe russo-chinoise avec équipage, voire d'une base lunaire. La NASA a parlé d'une "ruée vers l'or lunaire" et exploré le potentiel de l'exploitation minière de la lune.

En 2020, les États-Unis ont annoncé les accords d'Artemis, du nom du programme lunaire Artemis de la NASA, qui visent à renforcer le droit international de l'espace existant en établissant des "zones de sécurité" sur la lune. La Russie et la Chine n'ont pas adhéré à ces accords. (Reportage de Vladimir Soldatkin, édition de Gareth Jones)