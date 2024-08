Le yen japonais a été sous pression ces dernières années, les marchés s'étant concentrés sur les écarts importants entre les taux d'intérêt américains et japonais. Le yen a perdu plus de 20 % par rapport au dollar depuis le début de l'année 2022, ce qui a incité Tokyo à intervenir à plusieurs reprises pour soutenir la monnaie en septembre et en octobre de la même année. Malgré de nouvelles interventions en avril et mai 2024, le yen a continué à baisser, atteignant le 3 juillet son niveau le plus bas depuis 38 ans, à 161,96 pour un dollar. La tendance à la baisse du yen s'est inversée ces derniers jours, à la suite de la décision de la Banque du Japon de relever ses taux d'intérêt le 31 juillet et dans la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire américaine.

La décision de la Banque du Japon, ainsi que les inquiétudes des investisseurs concernant la croissance américaine, ont ébranlé les marchés boursiers et obligataires mondiaux. Elle a déclenché un dénouement du carry trade, par lequel les investisseurs empruntent à bas prix en yens pour investir dans des actifs à plus haut rendement. Le yen s'est fortement redressé par rapport au dollar, mais il reste relativement faible par rapport à ce qu'il était au cours des dernières décennies.

Les fluctuations du yen sont importantes car la monnaie a longtemps constitué une source de financement bon marché pour les investisseurs mondiaux, même lorsque d'autres banques centrales augmentaient les coûts d'emprunt.

L'ÉVOLUTION DE L'OBJECTIF D'INTERVENTION DE LA BOJ

Historiquement, les autorités japonaises sont intervenues pour éviter que le yen ne s'apprécie trop, car un yen fort nuit à l'économie qui dépend des exportations. Cette tendance a changé en 2022, lorsque Tokyo est intervenu et a acheté des yens pour défendre leur valeur, après que la monnaie a plongé en raison des attentes selon lesquelles la BOJ maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas, alors même que d'autres banques centrales resserraient leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation galopante.

Dans les deux cas, les autorités achètent ou vendent des yens, généralement par rapport au dollar. Le ministère des finances décide quand intervenir et la Banque du Japon agit en tant qu'agent.

La décision est hautement politique, car la dépendance du Japon à l'égard des exportations rend le public plus sensible aux mouvements du yen que dans d'autres pays. Comme de nombreux fabricants délocalisent désormais leur production à l'étranger, l'avantage d'un yen faible a diminué. Au contraire, la faiblesse du yen est devenue un fardeau pour les ménages et les détaillants en gonflant le coût des importations de carburant et de matières premières.

Tokyo est intervenu le 29 avril et le 1er mai de cette année, selon les données du ministère des finances, pour lutter contre la baisse du yen. Ces mesures n'ayant pas permis d'inverser la tendance baissière du yen, les acteurs du marché soupçonnent les autorités japonaises d'être intervenues à nouveau à plusieurs reprises en juillet.

Les autorités japonaises ne confirment généralement pas si elles sont intervenues sur le marché des changes et se contentent de dire qu'elles prendront les mesures nécessaires pour contrer les mouvements de change excessivement volatils.

POURQUOI LE YEN S'EST-IL AFFAIBLI CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Plusieurs facteurs sont à l'origine du déclin du yen.

Tout d'abord, les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et la lenteur de la Banque du Japon à normaliser sa politique monétaire ont maintenu l'écart entre les taux d'intérêt américains et japonais, rendant ainsi le yen moins attractif par rapport au dollar.

Deuxièmement, le Japon importe aujourd'hui plus de carburant et de matières premières que par le passé, ce qui signifie que les entreprises convertissent les yens en devises étrangères pour effectuer leurs paiements.

Troisièmement, de nombreux grands fabricants japonais qui ont délocalisé leur production à l'étranger ont réinvesti leurs bénéfices à l'étranger plutôt que de les rapatrier. Cela a réduit la demande de yens.

POURQUOI LA BOJ N'AUGMENTE-T-ELLE PAS SES TAUX PLUS RAPIDEMENT ? La BOJ a mis fin aux taux d'intérêt négatifs en mars et a de nouveau relevé son taux directeur à court terme à 0,25 %, contre 0-0,1 % en juillet. Le gouverneur Kazuo Ueda a indiqué qu'il était possible de relever à nouveau les taux si le Japon progresse davantage vers l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale, comme elle le prévoit.

Les analystes s'attendent à ce que la BOJ finisse par relever les taux d'intérêt à des niveaux jugés neutres pour l'économie, autour de 1 % à 1,5 % au cours des prochaines années. Mais un tel resserrement progressif laisserait les coûts d'emprunt japonais très bas par rapport à ceux d'autres pays.

Les responsables politiques japonais hésitent à augmenter les taux de manière trop agressive, de peur de nuire à une consommation déjà faible et de menacer une reprise économique fragile. Ils craignent également de déclencher une forte hausse des taux d'intérêt à long terme qui augmenterait le coût du financement de l'énorme dette publique du Japon.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS D'UN YEN FAIBLE ?

Un yen faible augmente le coût des importations de carburant, de nourriture et de matières premières. Les détaillants et les ménages en subissent les conséquences en raison de l'augmentation du coût de la vie.

Les données sur l'inflation montrent que le taux d'inflation de base, qui exclut les prix volatils des aliments frais mais inclut les coûts du carburant, a été supérieur à l'objectif de la banque centrale au cours des 27 derniers mois.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UN YEN FAIBLE ?

La faiblesse du yen n'est toutefois pas nécessairement néfaste pour l'économie japonaise.

La baisse du yen a profité aux entreprises exportatrices japonaises en gonflant les bénéfices basés sur le yen qu'elles ont réalisés à l'étranger. L'augmentation des bénéfices peut entraîner une hausse des salaires et contribuer à soutenir la consommation.

Un yen moins cher stimule également le tourisme. Le nombre de visiteurs étrangers au Japon a augmenté au cours des deux dernières années, ce qui a soulagé les hôtels, les grands magasins et d'autres établissements après les restrictions imposées par le COVID-19.

