La course électorale au Paraguay met les liens avec Taiwan sur le fil du rasoir

Par Daniela Desantis

ASUNCION (Reuters) - Le Paraguay couperait ses liens diplomatiques avec Taïwan et ouvrirait ses relations avec la Chine si l'opposition remportait les élections en avril, a déclaré à Reuters son candidat à la présidence, Efrain Alegre, dans l'espoir de relancer les exportations de soja et de bœuf qui sont ses principaux moteurs économiques.

Le candidat du parti au pouvoir, quant à lui, a déclaré à Reuters qu'il maintiendrait les liens avec Taïwan, une île autonome que la Chine considère comme une de ses provinces et non comme un comté, faisant de la question géopolitique un élément central de la course électorale.

Le Paraguay est l'une des 14 nations au monde à conserver des liens diplomatiques avec Taïwan et le seul pays d'Amérique du Sud à le faire. La Chine a convaincu un certain nombre d'alliés de l'île de changer d'allégeance ces dernières années, le dernier étant le Nicaragua.

M. Alegre, candidat d'une large coalition qui cherchera à vaincre le parti conservateur au pouvoir, le Parti Colorado, a déclaré que le Paraguay devrait établir des relations avec la Chine afin d'ouvrir l'accès à ses énormes marchés du soja et du bœuf, une demande de longue date des agriculteurs du pays.

"Le Paraguay doit avoir des relations avec la Chine", a déclaré M. Alegre dans une récente interview après avoir été nommé candidat à la présidence.

"Nos intérêts dans les secteurs du bétail et des céréales subissent actuellement une perte importante", a-t-il ajouté. "Nous tenons cette position critique à l'égard des relations avec Taïwan parce que nous pensons que nous n'obtenons pas suffisamment en retour de cette relation."

Santiago Pena, le candidat du Parti Colorado, a déclaré que les liens que le Paraguay entretient depuis plus de six décennies avec Taiwan resteraient intacts s'il remportait le scrutin du 30 avril.

"Je ne vois aucun changement dans ce sens", a déclaré Pena à Reuters. "Je défendrai la relation historique avec Taiwan".

Ni les partis politiques ni les cabinets de conseil indépendants n'ont publié de sondages d'opinion sur les élections, mais certains analystes prédisent un résultat serré entre Pena et Alegre. D'autres petits partis sont en lice dans cette élection à un seul tour.

Le ministère des affaires étrangères de Taiwan a déclaré à Reuters qu'il accordait une attention particulière aux prochaines élections au Paraguay et qu'il cherchait à renforcer les liens avec les candidats de tous bords.

"Notre ambassade renforce activement le contact et la communication avec les candidats de différents partis politiques afin de gagner le soutien de l'amitié Taiwan-Paraguay", a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'île démocratiquement dirigée rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine, qui se sont accrues ces dernières années avec l'intensification par Pékin de la pression diplomatique, militaire et économique.

La Chine affirme que les alliés de l'île ne restent avec Taipei que grâce à la pression de Washington et à la "diplomatie du dollar".

LA PRESSION DES AGRICULTEURS

Les liens du Paraguay avec Taïwan ont subi des pressions ces dernières années, notamment de la part des producteurs de viande bovine et des agriculteurs du pays, qui considèrent cette relation comme un obstacle à l'accès au plus grand marché du monde pour leurs produits.

"Nous faisons un sacrifice pour le soutien politique accordé à Taïwan et, tout compte fait, nous considérons que nous recevons très peu en compensation", a déclaré à Reuters Pedro Galli, président de l'Association rurale du Paraguay (ARP).

Les importations paraguayennes en provenance de Chine ont totalisé 4 milliards de dollars en 2021, tandis que les exportations se sont élevées à seulement 30 millions de dollars. Cette année-là, le Paraguay a enregistré un excédent commercial avec Taïwan de 118 millions de dollars.

L'ARP, la plus grande chambre d'élevage du pays, a sondé un éventuel soutien à la Chine parmi les candidats depuis les primaires de décembre lors d'une série de réunions politiques. Le Paraguay produit environ 300 000 tonnes de viande bovine par an.

"Nous allons mesurer la température", a ajouté M. Galli.

Le Paraguay est l'un des 10 premiers exportateurs mondiaux de bœuf et le quatrième exportateur de soja, sa principale culture commerciale. La production de soja est d'environ 10 millions de tonnes par an et avec ses dérivés, elle génère plus de 2 milliards de dollars en devises étrangères.

Hector Cristaldo, président de l'Union des guildes de production, la principale chambre de soja, a déclaré que le pays était actuellement exclu de la Chine, qui, selon lui, représente environ deux tiers du marché mondial.

"Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vendre des produits à cet énorme marché", a-t-il déclaré.

"Ce que nous produisons est suffisant pour un quartier d'une ville en Chine, mais ce qui intéresse (Pékin), c'est que nous rompions les liens avec Taiwan. C'est le dilemme auquel le Paraguay est confronté et que nos autorités doivent résoudre."

