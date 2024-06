La lutte contre le chômage chronique en Inde sera le plus grand défi pour le gouvernement au cours des cinq prochaines années, même si le pays reste la grande économie à la croissance la plus rapide au monde, selon les experts politiques interrogés par Reuters.

La troisième économie d'Asie a connu une croissance de plus de 8 % au cours de la dernière année fiscale, grâce aux dépenses d'investissement du gouvernement qui, jusqu'à présent, n'ont pas réussi à stimuler suffisamment les dépenses des entreprises pour créer suffisamment d'emplois, en particulier pour les jeunes de ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi a perdu la majorité parlementaire qu'il détenait depuis dix ans lors des élections nationales qui se sont achevées début juin, en raison de l'aggravation des inégalités, d'une pression inflationniste incessante - en particulier sur les denrées alimentaires - et d'un manque d'emplois bien rémunérés.

Une majorité écrasante de 91 % des économistes du développement et des experts politiques, 49 sur 54, ont déclaré que le chômage serait le plus grand défi économique du mandat du gouvernement dans une enquête réalisée entre le 15 mai et le 18 juin.

"En Inde, nous sommes confrontés à un problème très particulier : des taux de croissance globale prétendument très élevés et aucune augmentation de l'emploi. Modi est arrivé au pouvoir en proposant aux jeunes qui y aspiraient des emplois et une vie meilleure, mais la situation a considérablement empiré depuis", a déclaré Jayati Ghosh, professeur à l'université du Massachusetts Amherst.

"Vous devez avoir une stratégie spécifique à l'emploi [...]. Vous devez augmenter considérablement l'emploi public dans les services sociaux de base, la santé, l'éducation, la nutrition, l'assainissement".

Le BJP a reconnu que l'emploi avait joué un rôle dans les élections et a déclaré que "tout ce qui peut être fait de mieux est fait".

Toutefois, la plupart des économistes ont mis en doute la capacité du gouvernement à créer des emplois ou à mesurer avec précision son succès ou son échec. D'autres ont souligné le rôle que les entreprises doivent jouer pour apporter des changements concrets en matière d'emploi.

"Le gouvernement ne peut à lui seul créer les emplois nécessaires pour absorber les millions de personnes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Il faut pour cela que le secteur privé s'engage dans des investissements importants et durables", a déclaré Rajeswari Sengupta, professeur agrégé d'économie à l'Indira Gandhi Institute of Development Research de Mumbai.

SECTEUR INFORMEL

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement BJP a considérablement augmenté les dépenses d'infrastructure du pays, mais jusqu'à présent, les dépenses des entreprises n'ont pas suivi, loin s'en faut, avec le même volume et la même intensité.

La formation brute de capital fixe, souvent utilisée comme mesure de l'investissement privé, a augmenté à un taux annuel composé d'environ 8 % depuis 2014, ce qui est inférieur aux 14 % enregistrés au cours de la décennie précédente.

"Le gouvernement doit identifier les obstacles à l'investissement privé, supprimer les obstacles politiques et ceux qui freinent la reprise [...] et laisser le secteur privé faire son travail avec un minimum d'entraves de la part du gouvernement", a ajouté M. Sengupta.

À la question de savoir ce que le gouvernement devrait faire pour contribuer à la création d'emplois, de nombreuses personnes interrogées ont répondu qu'il était essentiel d'encourager l'investissement privé à prendre le relais.

Parmi les autres recommandations, citons l'amélioration des normes d'éducation, la réforme des structures fiscales et le renforcement de la coopération entre le gouvernement central et les gouvernements des États.

L'un des principaux obstacles à la création d'emplois est l'absence d'un taux de chômage universellement accepté en Inde, en partie parce qu'il est très difficile à mesurer dans un pays qui compte près d'un milliard de personnes aptes à travailler. En l'absence d'un point de départ communément admis, il est difficile de mesurer le succès.

Un récent bulletin de la Reserve Bank of India estime qu'environ 80 % de la main-d'œuvre indienne fait partie de l'économie non réglementée.

"Les chiffres officiels du chômage ne tiennent pas compte de l'absence d'emplois dans le secteur informel, et comme la majeure partie de la main-d'œuvre indienne travaille dans le secteur informel, en particulier dans les zones rurales, vous n'allez pas les comptabiliser comme des chômeurs", a déclaré Bina Agarwal, professeur d'économie du développement et de l'environnement à l'université de Manchester.

Selon les dernières données du gouvernement, le taux de chômage n'est que de 3,2 % pour l'année fiscale 2022/23, ce qui est bien inférieur au taux de chômage déjà historiquement bas des États-Unis. Toutefois, le Center for Monitoring Indian Economy, un groupe de réflexion privé, a fait état d'un taux de chômage de 7 % en mai, alors qu'il était d'environ 6 % avant la pandémie.

(Voir un autre sondage sur l'inégalité économique en Inde)