La création de coronabonds pourrait prendre jusqu'à trois ans -- Klaus Regling

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Créer une nouvelle institution pour émettre des titres de dette communs aux pays de la zone euro, appelés "eurobonds" ou "coronabonds", pourrait prendre jusqu'à trois ans, a indiqué Klaus Regling, le directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES), dans un entretien au Financial Times publié mardi.

Pour le dirigeant, il serait possible de créer une telle institution si un accord politique émergeait sur cette question. Mais il faudrait alors compter "un, deux ou trois ans" et "les pays membres devraient apporter des capitaux, des garanties ou encore affecter des recettes futures", a expliqué Klaus Regling. "Il est impossible de créer des obligations à partir de rien", a souligné le dirigeant européen.

La question de la mise en place de possibles "eurobonds" a cristallisé les divisions entre l'Europe du Nord et du Sud, l'Allemagne et les Pays-Bas s'opposant à la création de tels instruments financiers au contraire de la France, l'Espagne et l'Italie.

A court terme, une mutualisation des émissions de dette devrait passer par trois institutions existantes, à savoir le MES, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, a noté Klaus Regling.

La semaine dernière, l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, avait suggéré de mobiliser la ligne de crédit assortie de conditions renforcées du MES, en réponse à la crise sanitaire. Mais les 27 chefs d'état et de gouvernement de l'Union européenne n'ont pas fait mention de l'utilisation du fonds de secours européen dans leur déclaration commune de jeudi dernier, qui a de facto sonné comme une reculade.

Les dirigeants européens ont seulement invité les ministres des Finances à "présenter des propositions dans les deux semaines".

