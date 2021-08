La criminalité "DeFi" atteint un niveau record au cours des 7 premiers mois de 2021 -CipherTrace

Mais les pertes dues à la criminalité sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies ont fortement chuté à 681 millions de dollars fin juillet, contre 1,9 milliard de dollars pour l'ensemble de 2020 et 4,5 milliards de dollars en 2019.

La baisse de la criminalité liée aux crypto-monnaies dans son ensemble reflète la maturité croissante du secteur et l'infrastructure de sécurité nettement améliorée, selon les investisseurs.

Le secteur DeFi, en revanche, a enregistré des pertes criminelles d'un montant record de 474 millions de dollars de janvier à juillet.

Les applications DeFi, dont beaucoup fonctionnent sur la blockchain Ethereum, sont des plateformes financières qui permettent des prêts en crypto-monnaies en dehors des banques traditionnelles.

"Il ne faut pas s'étonner qu'au fur et à mesure que l'écosystème DeFi se développe, les crimes DeFi le sont aussi", a déclaré Dave Jevans, directeur général de CipherTrace, dans un courriel adressé à Reuters.

" À peine huit mois après le début de l'année 2021, les hacks, vols et fraudes DeFi ont déjà dépassé le total des crimes DeFi de 2020. Cela signifie que les régulateurs du monde entier accordent une plus grande attention à DeFi spécifiquement."

La valeur bloquée - le nombre total de prêts sur les plateformes DeFi - était de 80,4 milliards de dollars lundi, en baisse par rapport aux 86 milliards de dollars de la mi-mai, selon les données de DeFi Pulse, mais en hausse de plus de 600% par rapport aux 11 milliards de dollars d'octobre de l'année dernière.

Il existe deux types de crimes DeFi : le piratage d'un protocole DeFi par des personnes extérieures, ou un "rug pull" par des personnes intérieures, selon CipherTrace. Un "rug pull" se produit lorsque des développeurs de crypto abandonnent un projet et s'enfuient avec l'argent des investisseurs.

La majorité des crimes liés au DeFi en 2021 semblent avoir été menés par des outsiders sous forme de hacks, représentant 361 millions de dollars, soit 76 %, de tous les crimes liés au DeFi. Les 24 % restants sont des " rug pulls " totalisant plus de 113 millions de dollars à la fin du mois de juillet.

Vendredi dernier, la U.S. Securities and Exchange Commission a déclaré qu'elle inculpait le prêteur Blockchain Credit Partners et deux de ses principaux dirigeants pour avoir levé 30 millions de dollars par le biais d'offres prétendument frauduleuses. Cette affaire est la première de la SEC impliquant des titres dans l'espace DeFi.