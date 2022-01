La criminalité liée aux crypto-monnaies atteindra le chiffre record de 14 milliards de dollars en 2021, selon une étude.

Les crypto reçus par des adresses de portefeuilles numériques liées à des activités illicites, notamment des escroqueries, des marchés darknet et des ransomwares, ont bondi de 80 % par rapport à l'année précédente, indique Chainalysis dans un rapport. Cette activité n'a représenté que 0,15 % du volume total des transactions de crypto-monnaies, son niveau le plus bas jamais atteint.

Les volumes globaux ont grimpé en flèche pour atteindre 15 800 milliards de dollars en 2021, soit plus de cinq fois plus qu'un an auparavant, a indiqué Chainalysis, une société américaine. Les actifs numériques, du bitcoin aux jetons non fongibles, ont explosé en popularité en 2021, dans un contexte d'adoption par les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises.

Les nouveaux venus ont été attirés par la promesse de gains rapides vantée par les partisans des crypto-monnaies, ainsi que par l'espoir que le bitcoin propose une couverture contre l'inflation galopante. Pourtant, les cryptomonnaies font toujours l'objet d'une réglementation inégale, ce qui laisse aux investisseurs peu de recours contre la criminalité.

Les organismes de surveillance financière et les décideurs politiques, de Washington à Francfort, se sont inquiétés de l'utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent, et certains ont exhorté les législateurs à leur accorder davantage de pouvoirs sur le secteur.

"L'abus criminel des cryptomonnaies crée d'énormes obstacles à leur adoption continue, augmente la probabilité que des restrictions soient imposées par les gouvernements et, pire que tout, fait des victimes innocentes dans le monde entier", a déclaré Chainalysis.

L'augmentation de la criminalité est due à l'explosion des escroqueries et des vols sur les plateformes financières décentralisées (DeFi).

Les sites DeFi - qui proposent des prêts, des assurances et d'autres services financiers en contournant les gardiens traditionnels tels que les banques - sont en proie à des problèmes, notamment des failles dans le code sous-jacent et une gouvernance opaque.

Le vol global de cryptomonnaies a plus que quintuplé depuis 2020, avec environ 3,2 milliards de dollars de pièces volées l'année dernière. Environ 2,2 milliards de dollars de ces fonds, soit quelque 72 % du total, ont été volés sur des sites DeFi.

Les escroqueries sur les plateformes DeFi - comme les "rug pulls", où les développeurs mettent en place de fausses opportunités d'investissement avant de disparaître avec l'argent des investisseurs - ont atteint 7,8 milliards de dollars, soit un bond de 82 % par rapport à 2021, selon Chainalysis.