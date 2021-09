La crise afghane doit inciter l'UE à se renforcer - Le Maire

CERNOBBIO, Italie, 4 septembre (Reuters) - La crise afghane et les défis qu'elle pose en termes de sécurité devraient alerter l'Union européenne sur la nécessité de se montrer plus ambitieuse dans les domaines de la défense ou encore de la gouvernance mondiale, a estime samedi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"L'Europe doit devenir la troisième superpuissance en plus de la Chine et des Etats-Unis. Ouvrons les yeux, nous faisons face à des menaces et nous ne pouvons plus compter sur la protection des Etats-Unis", a-t-il dit à des journalistes lors de la conférence économique internationale annuelle de Cernobbio, sur les rives du lac de Côme.

"L'Afghanistan est une piqûre de rappel", a encore souligné Bruno Le Maire, ajoutant que l'Europe était également confrontée à des menaces sécuritaires au Proche-Orient et en Afrique.

Le ministre français de l'Economie a rappelé que Paris avait décidé d'investir 1,7 milliard d'euros supplémentaires dans la défense cette année et aimerait voir les autres pays de l'UE prendre le même chemin.

Bruno Le Maire a également exhorté les Etats membres à investir et à renforcer leur marché unique - notamment les marchés de capitaux et l'union bancaire - afin de parvenir à l'indépendance technologique vis-à-vis des grandes multinationales étrangères et des pays tiers.

"On ne peut pas être politiquement souverain quand on dépend de l'étranger pour les semi-conducteurs, les batteries électriques ou l'espace", a-t-il dit, faisant écho à des propos similaires tenus lors du forum par le ministre italien de l'Innovation, Vittorio Colao.

La France, a ajouté Bruno Le Maire, s'emploiera à se rapprocher de ces objectifs lorsqu'elle prendra la présidence tournante du Conseil européen au premier semestre 2022. (Reportage Francesca Landini; version française Jean-Stéphane Brosse)