La crise alimentaire alimente les craintes d'un protectionnisme aggravant les pénuries

Signe de l'escalade de la pression sur les approvisionnements alimentaires et de la hausse des prix, une source gouvernementale a déclaré à Reuters que l'Inde pourrait restreindre les exportations de sucre pour la première fois en six ans afin d'empêcher une flambée des prix intérieurs.

Pendant ce temps, l'Indonésie, le plus grand exportateur d'huile de palme au monde, supprimera une subvention sur l'huile de cuisson en vrac et la remplacera par un plafonnement du prix des matières premières pour les raffineurs locaux.

"C'est une question majeure, et franchement, je pense que le problème est encore plus grand devant nous que derrière nous", a déclaré à Reuters Gita Gopinath, premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international, à propos des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire.

Le protectionnisme est à l'ordre du jour à Davos, ce qui suscite des appels à des négociations urgentes pour éviter une véritable guerre commerciale.

"Il est très important que les dirigeants du monde entier s'assoient à la table avec calme et discutent de la manière dont nous allons gérer le commerce, la nourriture et les investissements", a déclaré Jay Collins, vice-président de la banque, des marchés de capitaux et du conseil chez Citigroup, au Reuters Global Markets Forum à Davos.

"Il y a en fait beaucoup de conversations avec le G7 qui se sont déroulées ici au cours des dernières 48 heures", a déclaré Collins.

HOARDING

Pour les habitants des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, 40 % de leur consommation est consacrée à la nourriture, a indiqué M. Gopinath. En plus d'un "énorme coup porté au coût de la vie", la hausse des prix a donné lieu à une thésaurisation par les gouvernements.

"Plus de 20 pays ont imposé des restrictions sur les exportations de denrées alimentaires et d'engrais, ce qui ne peut qu'aggraver le problème et la situation", a-t-elle déclaré lundi.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", a entraîné un effondrement soudain d'une crise qui s'annonçait déjà.

"Nous étions confrontés à une crise alimentaire extraordinaire avant l'Ukraine, les coûts des aliments, les prix des produits de base, les coûts d'expédition doublaient, triplaient, quadruplaient déjà", a déclaré David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Le nombre de personnes "marchant vers la famine" est passé de 80 millions à 276 millions au cours des quatre à cinq dernières années, a déclaré M. Beasley à Reuters dans une interview à Davos.

"Garder les ports fermés alors que la saison des récoltes arrive en Ukraine en juillet et août, cela signifie une déclaration de guerre à l'approvisionnement alimentaire mondial", a-t-il déclaré.

De nombreuses entreprises présentes à Davos ont pris contact pour savoir comment elles pouvaient agir pour faire face à la crise alimentaire, a ajouté M. Beasley.

NON DURABLE

"L'agriculture doit faire partie de la solution au changement climatique et doit s'attaquer à la sécurité alimentaire", a déclaré Erik Fyrwald, PDG du groupe Syngenta, lors d'une discussion de groupe lundi.

M. Fyrwald a indiqué que Syngenta dispose de fermes de démonstration qui montrent comment des pratiques agricoles telles que le fait de ne pas labourer le sol et de couvrir les cultures en hiver pour éviter l'érosion des sols sont meilleures pour les sols, la sécurité alimentaire et le changement climatique.

Une autre solution potentielle à la crise alimentaire est de s'attaquer au gaspillage, a déclaré Gilberto Tomazoni, PDG de JBS SA, le plus grand transformateur de viande au monde, lors d'un panel du WEF mardi.

"L'humanité est confrontée à deux grandes urgences en même temps, nous devons faire face au changement climatique et nous devons produire davantage pour nourrir une population croissante", a déclaré M. Tomazoni.

"Et la façon dont nous produisons aujourd'hui n'est pas durable. C'est notre grand, grand défi. Le gaspillage alimentaire, nous devons nous attaquer à cette situation", a ajouté M. Tomazoni.