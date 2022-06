La crise alimentaire va faire grimper les niveaux de déplacement record : Le chef des réfugiés de l'ONU

Un rapport de l'organisme des Nations Unies a montré jeudi que quelque 89,3 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde en raison de persécutions, de conflits, d'abus et de violences à la fin de 2021. Depuis lors, des millions d'autres personnes ont fui l'Ukraine ou ont été déplacées à l'intérieur de ses frontières, la hausse des prix liée au blocage des exportations de céréales devant attiser d'autres déplacements ailleurs.

"Si vous avez une crise alimentaire en plus de tout ce que j'ai décrit - guerre, droits de l'homme, climat - cela ne fera qu'accélérer les tendances que j'ai décrites dans ce rapport", a déclaré Filippo Grandi aux journalistes cette semaine, qualifiant les chiffres de "stupéfiants".

"Il est clair que l'impact si cela n'est pas résolu rapidement sera assez dévastateur". Déjà, de plus en plus de personnes fuient en raison de la hausse des prix et des insurrections violentes dans la région du Sahel en Afrique, a-t-il déclaré.

Globalement, le nombre de personnes déplacées a augmenté chaque année au cours de la dernière décennie, indique le rapport du HCR. Il représente désormais plus du double des 42,7 millions de personnes déplacées en 2012.

M. Grandi a également critiqué ce qu'il a appelé un "monopole" des ressources accordées à l'Ukraine alors que d'autres programmes d'aide aux personnes déplacées étaient sous-financés.

"L'Ukraine ne doit pas nous faire oublier d'autres crises", a-t-il déclaré, mentionnant un conflit vieux de deux ans en Éthiopie et une sécheresse dans la Corne de l'Afrique.

La réponse de l'Union européenne aux crises des réfugiés a été "inégale", a ajouté M. Grandi. Il a comparé les querelles entre les États concernant l'accueil de petits groupes de migrants traversant la Méditerranée par bateau à la générosité des pays de l'UE envers les réfugiés ukrainiens depuis l'invasion de la Russie en février.

"Cela prouve certainement un point important : répondre aux afflux de réfugiés, à l'arrivée de personnes désespérées sur les côtes ou aux frontières des pays riches n'est pas ingérable", a-t-il déclaré. Le rapport indique que les pays à revenu faible et moyen ont accueilli 83 % des réfugiés du monde à la fin de 2021.