La crise de la Covid-19 accentue les grands déséquilibres, observe CPR AM

L'épidémie de la Covid-19 a conduit à un choc économique global et majeur et à des perturbations dans les chaînes de production, observe CPR AM. Tous les pays n'ont pas réagi de la même façon car leurs priorités sont différentes, certains mettant davantage l'accent sur la protection du consommateur (pays développés), d'autres sur le maintien à tout prix de la production (Chine). Au final, la Chine sort renforcée de cette crise mais les déséquilibres commerciaux se sont nettement accrus.

