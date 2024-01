L'Ukraine a réussi à augmenter ses exportations de céréales de la mer Noire à un niveau jamais atteint depuis l'invasion russe, bien que la crise maritime de la mer Rouge pose un nouveau défi à son commerce agricole crucial.

Le succès inattendu de Kiev, qui a remplacé l'accord d'exportation de la mer Noire soutenu par les Nations unies par son propre programme de transport maritime, a soulagé les agriculteurs ukrainiens et les pays importateurs, tout en représentant une percée navale pour l'armée ukrainienne, alors que la contre-offensive terrestre s'est enlisée.

Le revirement des exportations a aidé l'économie ukrainienne à se stabiliser l'année dernière et a permis de maîtriser les prix mondiaux des denrées alimentaires après que l'invasion russe en février 2022 les a fait grimper à des niveaux record.

En décembre, Kiev a expédié environ 4,8 millions de tonnes de denrées alimentaires, principalement des céréales, à partir de ses ports de la mer Noire, dépassant pour la première fois les volumes atteints dans le cadre du précédent corridor parrainé par les Nations unies. Moscou a quitté cet accord en juillet dernier en déclarant que les engagements pris pour protéger ses propres exportations n'étaient pas respectés.

Avant l'invasion russe, l'Ukraine exportait environ 6 millions de tonnes de denrées alimentaires par mois via la mer Noire.

"Le corridor d'exportation alternatif de l'Ukraine vers la mer Noire est sans aucun doute un signal positif pour l'industrie agricole", a déclaré Svetlana Malysh, analyste principal de l'agriculture de la mer Noire chez LSEG.

Les responsables ukrainiens citent l'utilisation efficace de drones contre les navires de la marine russe et la reprise d'une île près du delta du Danube comme ayant permis à Kiev d'établir la route qui longe la côte de la mer Noire d'Odessa jusqu'aux eaux roumaines et bulgares.

L'Ukraine souhaite renforcer la sécurité du corridor de la mer Noire, qui dessert actuellement trois ports de la région d'Odessa, en obtenant la reconnaissance de l'Organisation maritime internationale des Nations unies, qui pourrait envoyer une mission en février.

"Nous avons assisté à une montée en puissance des exportations via Odesa qui a été vraiment surprenante", a déclaré Arthur Portier, consultant en céréales chez Argus Media.

Argus estime que les exportations de maïs ukrainien pourraient atteindre 24 millions de tonnes en 2023/24, soit bien plus que les 21 millions de tonnes prévues dans les prévisions du ministère américain de l'agriculture, largement suivies, a-t-il ajouté.

LE DÉFI DE LA MER ROUGE

Mais les frappes sur le transport maritime en mer Rouge par les Houthis, alliés à l'Iran, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, ont paralysé le commerce entre l'Europe et l'Asie. Les Houthis affirment qu'ils agissent par solidarité avec les Palestiniens alors qu'Israël frappe Gaza.

Les exportations de céréales ukrainiennes par voie maritime en janvier pourraient chuter d'environ 20 % par rapport au mois dernier, a déclaré la semaine dernière un haut fonctionnaire ukrainien, principalement en raison de la crise de la mer Rouge.

Le passage par la mer Rouge est très important pour l'Ukraine, car près d'un tiers de ses exportations via le corridor de la mer Noire sont destinées à la Chine.

Dans le cadre de son nouveau régime d'exportation, l'Ukraine fournit également des céréales au Pakistan pour la première fois depuis l'invasion russe, a déclaré Alexander Karavaytsev, économiste principal au Conseil international des céréales.

Selon les analystes et les négociants, les navires céréaliers sont de plus en plus détournés de l'itinéraire canal de Suez-mer Rouge.

"La situation en mer Rouge est susceptible d'entraver les expéditions longue distance en provenance d'Ukraine", a déclaré M. Karavaytsev.

MIEUX QU'AVANT

Les exportations ukrainiennes en provenance de la mer Noire restent néanmoins d'une ampleur que peu de gens avaient anticipée lors de l'effondrement du corridor parrainé par les Nations unies.

Le soutien des assureurs londoniens a encouragé les armateurs à utiliser la route, tandis que l'augmentation du trafic a fait baisser les coûts et favorisé les grands navires dans lesquels les exportateurs rassemblent les lots vendus par de multiples petits producteurs.

Les producteurs ukrainiens ont salué la voie maritime comme une amélioration par rapport aux itinéraires de fortune passant par l'Union européenne et au corridor parrainé par les Nations unies, dans le cadre duquel les inspections prolongées des cargaisons avec la Russie ont fait grimper les frais de transport.

"Depuis l'invasion, c'est le meilleur moment pour les agriculteurs en termes de logistique", a déclaré Dmitry Skornyakov, PDG de l'exploitant agricole ukrainien HarvEast.

Kiev souhaite à présent rouvrir le port de Mykolaiv, plus à l'est, tout en maintenant le transbordement via le Danube, a déclaré à Reuters le vice-ministre de l'infrastructure, Yuriy Vaskov.

L'Ukraine estime qu'il est possible d'augmenter les expéditions totales de marchandises, y compris les produits métallurgiques, depuis les ports de la mer Noire et du Danube à 8 millions de tonnes par mois, contre plus de 7 millions en décembre, a-t-il ajouté.

La sécurité des exportations ukrainiennes reste fragile, la Russie frappant les ports par intermittence et la mer Noire étant truffée de mines.

Il est toutefois peu probable que la Russie s'attaque activement à une voie d'approvisionnement alimentaire desservant des pays qui n'ont pas pris parti dans la guerre, et comme les acheteurs sont attirés par les prix compétitifs de l'Ukraine, le corridor maritime devrait conserver un rôle non négligeable dans le commerce mondial des céréales.

"À mon avis, les expéditions maritimes en provenance d'Ukraine vont continuer à se développer", a déclaré un négociant européen, notant que du maïs ukrainien a été vendu à la Chine la semaine dernière en dépit des risques liés à la mer Rouge.