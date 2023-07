Les principaux diplomates de l'Asie du Sud-Est se réuniront mardi en Indonésie sous la pression de la crise politique sanglante au Myanmar et des tensions en mer de Chine méridionale, où certains membres de l'ANASE ont des revendications territoriales qui se chevauchent avec celles de la Chine.

La réunion des ministres des affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) intervient alors que les doutes s'accumulent quant à la crédibilité et à l'unité du bloc pour relever les défis les plus épineux de la région.

Le principal d'entre eux est l'absence de processus significatif concernant le plan de paix de l'ANASE pour le Myanmar, qui a été convenu avec les dirigeants militaires du pays après qu'ils aient pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021 et qui appelle à un arrêt immédiat de la violence.

Selon un rapport des Nations unies publié en juin, plus de 3 400 personnes ont été tuées et près de 22 000 ont été arrêtées dans le cadre de la répression militaire de la dissidence.

Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a récemment exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir la Cour pénale internationale de l'escalade de la violence et à demander aux pays de cesser de fournir des armes à la junte.

L'ANASE a interdit aux dirigeants de la junte du Myanmar de participer à des réunions de haut niveau telles que celle qui s'est tenue à Jakarta cette semaine, mais en tant que présidente de l'organisation cette année, l'Indonésie a engagé des discussions intenses avec la junte et les groupes d'opposition en coulisses.

Toutefois, deux sources au fait de ces efforts affirment que les tentatives d'instaurer un dialogue inclusif ont été compliquées par les conditions posées par toutes les parties pour entamer ne serait-ce que des pourparlers informels.

"Tant que l'approche adoptée par les parties sera une approche à somme nulle, une paix durable ne sera jamais atteinte", a déclaré la semaine dernière la ministre indonésienne des affaires étrangères, Retno Marsudi, à propos des efforts déployés.

L'Indonésie cherche également, lors du forum de cette semaine, à accélérer les pourparlers sur un code de conduite sur la mer de Chine méridionale, qui est bloqué depuis longtemps. Ces discussions permettraient de faire progresser l'engagement pris en 2002 par l'Union européenne et la Chine de créer un ensemble de règles visant à garantir la liberté de navigation et de survol dans cette voie d'eau stratégique.

Plus de 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux transitent chaque année par la mer de Chine méridionale, et les revendications territoriales concurrentes de la Chine et des Philippines, du Viêt Nam, de la Malaisie et du Brunei ont donné lieu à une série d'affrontements.

L'ANASE organisera également le sommet de l'Asie de l'Est et le forum régional de l'ANASE au cours de cette semaine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov devraient tous deux y participer.