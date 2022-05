La crise du coût de la vie au Royaume-Uni atteindra son apogée plus tard dans l'année, la BoE poursuivra ses hausses de taux - sondage Reuters

De nouveaux blocages dus au coronavirus en Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont aggravé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui se remettait à peine des ravages causés par la pandémie, faisant monter en flèche les prix mondiaux.

Les Britanniques sont confrontés au casse-tête supplémentaire de la spirale des prix de l'énergie, de la hausse des impôts et des répercussions continues de la sortie de l'Union européenne.

"Les précédents accès d'inflation que nous avons connus étaient principalement concentrés sur des articles individuels comme l'essence, que vous pouviez essayer d'éviter", a déclaré Paul Dales de Capital Economics.

"Mais en ce moment, elle est tellement répandue et également concentrée sur des choses que nous ne pouvons pas éviter comme l'électricité, le gaz, la nourriture."

Interrogés sur le moment où la crise du coût de la vie atteindrait son apogée, sept des 13 répondants à une question supplémentaire du sondage réalisé du 12 au 17 mai ont répondu le quatrième trimestre. Trois ont dit le trimestre prochain et trois ont dit d'ici la fin du mois prochain.

Le gouvernement a subi une pression croissante pour soutenir les revenus des ménages et neuf des 12 personnes interrogées dans le cadre d'une autre question ont déclaré qu'il devrait en faire plus maintenant. Tous ont dit que le soutien devrait être destiné aux ménages à faibles revenus.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré la semaine dernière que son gouvernement "ferait des choses" à court terme pour aider les Britanniques, mais n'a pas donné de détails.

Les données officielles attendues plus tard mercredi devraient montrer que l'inflation a atteint un niveau record de 9,1% le mois dernier, soit plus de quatre fois l'objectif de 2% de la BoE.

Les participants au sondage ne voient guère de répit avec une inflation moyenne de 8,3 % au prochain trimestre, contre 8,7 pour le trimestre en cours, soit une augmentation par rapport aux 7,9 % et 8,4 % de l'enquête d'avril.

Le gouverneur de la Banque Andrew Bailey a déclaré lundi que la poussée actuelle de l'inflation était le plus grand défi de la banque centrale depuis son indépendance en 1997 et que l'augmentation des prix des denrées alimentaires était une préoccupation majeure.

Au début du mois, la Banque a déclaré que l'inflation pourrait dépasser les 10 % dans le courant de l'année. Les factures de carburant ont bondi de 54 % en avril et la BoE prévoit maintenant une nouvelle hausse de 40 % en octobre.

"Si l'on considère les mois à venir, la voie vers une inflation à deux chiffres se précise, l'inflation des services et de l'alimentation étant toujours en hausse. Mais nous aurons besoin de quelques battements supplémentaires - ou de davantage de pressions sur les prix en cours de formation - pour y parvenir", a déclaré Sanjay Raja de la Deutsche Bank.

Cependant, les médianes révisées à la hausse par rapport au mois dernier dans le dernier sondage Reuters suggèrent toujours que l'inflation va progressivement diminuer à partir de maintenant, mais qu'elle n'atteindra pas l'objectif avant la fin de l'année prochaine.

En décembre, la BoE est devenue la première grande banque centrale à augmenter les coûts d'emprunt et a augmenté le taux d'escompte par des mouvements réguliers depuis son niveau record de 0,10 % à 1,00 %.

Les médians du sondage ont montré qu'il augmentait à nouveau à 1,25 % en juin et à 1,50 % le trimestre prochain avant une pause avant une augmentation à 1,75 % au deuxième trimestre de 2023.

Dans un sondage d'avril, il ne devait pas atteindre 1,25 % avant le prochain trimestre et 1,50 % avant le début de 2023.

Alors qu'un peu plus des deux tiers des répondants prévoyaient 1,25 % pour la fin du deuxième trimestre, ils étaient plus divisés quant à la position du taux d'escompte à la fin décembre. Quinze d'entre eux le voyaient en dessous de 1,50 %, 22 le voyaient à ce niveau et 19 s'attendaient à ce qu'il soit plus élevé - les prévisions les plus élevées étant de 2,25 %.

La Banque a averti que la Grande-Bretagne pourrait être confrontée à une récession et les économistes qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré qu'il y avait une probabilité médiane de 35 % qu'une récession survienne dans l'année. Ce chiffre est légèrement plus élevé que les 30% donnés dans un sondage Reuters distinct pour la zone euro. [ECILT/EU]

Aucune personne interrogée n'a indiqué deux trimestres consécutifs de contraction dans ses prévisions, la définition technique de la récession. Mais les prévisions trimestrielles pour cette année ont été revues à la baisse et les probabilités de récession se situaient dans une large fourchette, de 15 % à 100 %.

L'économie croîtra de 3,7 % en moyenne au cours de l'année 2022, puis de 1,3 % l'année prochaine, selon les prévisions médianes de près de 70 économistes, en baisse par rapport aux 3,8 % et 1,7 % donnés le mois dernier.

