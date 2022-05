La crise du coût de la vie va mettre un terme aux hausses exceptionnelles des prix des logements au Royaume-Uni.

La Banque d'Angleterre a été la première grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt, faisant passer le taux d'escompte d'un plancher de 0,10 % datant de la pandémie à 1,00 % depuis décembre. [ECILT/GB]

Lorsqu'on leur a demandé quel taux d'intérêt provoquerait un ralentissement significatif de l'activité, la médiane était de 3,00%, mais selon un sondage séparé de Reuters auprès d'économistes, il n'atteindra que 1,75% l'année prochaine.

"Nous nous attendons à ce qu'une hausse du taux d'escompte à 3 % entraîne une baisse de 5 % des prix et un effondrement des transactions. Mais une hausse du taux d'escompte à 2,5 % serait probablement suffisante pour que les prix stagnent et que les transactions ralentissent", a déclaré Andrew Wishart de Capital Economics.

Les Britanniques sont confrontés à une crise du coût de la vie, car les nouveaux blocages de COVID en Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont perturbé les chaînes d'approvisionnement qui commençaient à peine à se rétablir après la pandémie, faisant monter en flèche l'inflation mondiale.

Ils sont également ébranlés par une augmentation de 54 % des prix de l'énergie en avril - dont la BoE pense qu'elle augmentera encore de 40 % en octobre - ainsi que par des taxes plus élevées.

"La poussée post-pandémique de l'activité des acheteurs commence maintenant à s'essouffler en réponse à la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie, mais les faibles niveaux de stock signifient qu'elle a suffisamment d'élan pour se poursuivre à un rythme plus lent au cours du premier semestre de l'année prochaine", a déclaré Mike Scott de l'agence immobilière Yopa.

Les médians du sondage réalisé du 11 au 20 mai ont suggéré que les prix des logements augmenteraient de 6,5 % cette année, de 2,9 % l'année prochaine et de 3,0 % en 2024. Dans un sondage de février, ces prévisions étaient de 4,0 %, 3,0 % et 3,0 %.

Mais ces chiffres seront en retard sur l'inflation générale, qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans, soit 9,0 %, en avril. Plus tôt ce mois-ci, la BoE a déclaré qu'elle pourrait dépasser les 10 % plus tard cette année.

À Londres, qui est depuis longtemps la Mecque des investisseurs étrangers, les prix devraient augmenter de 5,0 % cette année, de 3,1 % en 2023 et de 4,0 % l'année suivante. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 2,4 %, 2,3 % et 3,8 % respectivement prévus en février.

"En raison d'une demande internationale plus large, notamment, Londres surpassera le marché national britannique en 2023 et en 2024", a déclaré Tony Williams de Building Value.

Le prix moyen d'une maison à l'échelle nationale était de 360 101 livres (448 974 $) en avril, selon le site Web immobilier Rightmove, et la moyenne demandée à un premier acheteur était de 220 466 livres.

Ce niveau rend difficile l'accès à la propriété, car la plupart des créanciers hypothécaires exigent un dépôt de 10 %.

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'il adviendrait de l'accessibilité financière pour les acheteurs d'une première maison au cours des deux prochaines années, neuf ont répondu qu'elle se détériorerait - dont deux ont dit qu'elle se détériorerait considérablement - et seulement trois ont dit qu'elle s'améliorerait.

Et pour rendre la tâche encore plus difficile à ceux qui n'arrivent pas à réunir les fonds nécessaires pour acheter leur première maison, huit des neuf personnes interrogées ont déclaré que l'accessibilité du marché locatif se détériorerait au cours des deux prochaines années et une seule a dit qu'elle s'améliorerait.

"Les acheteurs d'une première maison continueront à avoir des difficultés tant que les prix continueront à augmenter. Certains propriétaires en ont assez et quittent le secteur", a déclaré Henry Pryor, consultant en marché immobilier.

(1 $ = 0,8021 livre)

(Pour d'autres articles des sondages trimestriels Reuters sur le marché immobilier :)