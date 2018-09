La crise du peso argentin fait ressurgir le vieux fantôme du défaut de paiement

Buenos Aires (awp/afp) - Le risque d'un nouveau défaut de paiement de l'Argentine, après celui de la crise économique de 2001, a ressurgi au gré de l'effondrement de sa monnaie, mais cette hypothèse semble écartée au moins à court terme.

Pour l'économiste Fausto Spotorno, une cessation de paiement "à court ou moyen terme, c'est peu probable".

Depuis l'arrivée au pouvoir du président de centre-droit de Mauricio Macri fin 2015, "l'Argentine s'est endettée d'un peu plus de 100 milliards de dollars, en incluant le prêt du FMI. Pour les standards argentins, c'est un endettement élevé, mais si on prend les standards internationaux, ce n'est pas si élevé", estime-t-il.

Ne pouvant plus emprunter sur les marchés, l'Argentine s'est tournée en juin vers le Fonds monétaire international (FMI) qui a débloqué un prêt de 50 milliards de dollars, pour stabiliser une économie fragile. Une première tranche de 15 milliards a aussitôt été versée à Buenos Aires, sans les résultats escomptés.

L'Argentine souffre d'une crise de confiance chronique dans sa monnaie. Quand l'incertitude grandit en raison de l'inflation élevée - elle atteindra probablement 40% sur l'année 2018 - les Argentins et les investisseurs achètent massivement des dollars. Cette spéculation entraîne une dépréciation du peso.

Pour freiner la chute du peso, de plus de 50% en 2018, la troisième économie d'Amérique latine s'est lancée dans une politique coûteuse, qui requiert des liquidités.

"Panorama dangereux"

L'institut économique britannique Capital Economics estime qu'un "défaut n'est pas imminent", mais avertit qu'en cas d'échec des négociations lancées au FMI pour débloquer de manière anticipée d'autres tranches du prêt, de dérapage budgétaire ou d'une explosion sociale, "un panorama dangereux" apparaîtrait.

L'économiste Arnaldo Bocco souligne que l'Argentine "doit démontrer qu'elle peut maîtriser le taux de change. Je crois que le gouvernement ne parvient pas à rassurer sur la solidité du système financier".

Martín Vauthier, directeur de EcoGo, estime lui aussi que "la situation monétaire est critique en termes de confiance, mais nous sommes loin de 2001".

Depuis le début de la crise du peso en avril, les Argentins ont retiré 500 millions de dollars du secteur bancaire. Lors de la crise économique de 2001, les dépôts bancaires en devises avaient été gelés et de nombreux épargnants avaient perdu leurs économies.

Selon une estimation officielle, les Argentins, méfiants, disposent de 300 milliards de dollars hors du circuit financier argentin: en liquide en Argentine, ou à l'étranger, notamment en Uruguay et aux Etats-Unis, soit en cash, soit sur des comptes bancaires.

Gouvernement critiqué

Comme le gouvernement est pour l'instant impuissant à stabiliser le peso, des économistes préconisent des restrictions à l'achat de devises afin d'éviter la fuite de capitaux, un système en vigueur durant la présidence de Cristina Kirchner, en rupture avec les marchés.

"On parle de contrôle des capitaux, mais je crois que cela aggraverait la dépréciation du peso", dit Fausto Spotorno. "On peut trouver des mesures pour renchérir l'achat de devises, mais un contrôle des capitaux est contreproductif".

Erreurs de communication, excès d'optimisme, le président Mauricio Macri et son équipe économique sont sous le feu des critiques, y compris de ceux qui ont applaudi leur arrivée au pouvoir en 2015.

"Le pays entre dans un cercle vicieux. Sur le plan monétaire, les taux d'intérêts ont été relevés à 60%. Et pourtant cela n'a pas empêché le peso de se déprécier davantage. C'est une course perdue d'avance. Les investisseurs s'inquiètent. Ils voient bien que les mesures mises en place ne seront probablement pas très efficaces", considère l'économiste française Anne-Laure Delatte, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii).

M. Macri a annoncé lundi de nouvelles mesures d'austérité pour réduire à zéro le déficit budgétaire primaire, sans les intérêts de la dette, dès 2019.

"Je vois difficilement comment l'Argentine pourrait s'en sortir sans assouplir une contrainte", dit-elle, "et l'une d'elles est probablement la dette qu'il faudrait restructurer". L'Argentine a restructuré sa dette à deux reprises, en 2005 et en 2010.

